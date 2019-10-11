Sinir ötesi

EVET! Her kafadan bir ses çıkıyor. Gelin biz görünmeyene seyahat edelim. Soru cevapla gidelim. Bakalım BOŞLUK kalacak mı? Tunuslu üniversite öğrencisi kendini ateşe verdi. ARAP BAHARI başladı. Liderleri önüne katarak yürüdü. Geldi. Suriye'ye demir attı. Herkes gitti. Esad kaldı.

Kalması gerekiyordu! Şimdi açarak ilerleyelim...

PKK'ya KANDİLE de ABD, Avrupa ve Rusya yardım etti mi?

ETTİ. PKK'ya son darbeyi vuracak Eşref Bitlis gibi isimler öldürüldü mü? EVET! PKK ve lider kadrosu tamamıyla koruma altına alındı mı?

ALINDI! Türkiye koca bir orduyla mücadele ediyor, ABD, NATO müttefikler ve Rusya sözde destek veriyordu ama bir-iki bin terörist yaşamaya ve zarar vermeye devam ediyordu! Doğru mu? DOĞRU!

Bütün istihbarat paylaşımlarına rağmen örgütün kökü kazınamıyordu!

Saptama hatalı mı? DEĞİL!

Özellikle ABD, PKK'nın TÜRKİYE tarafından bitirilmesini önlüyordu. Milli Güvenlik Kurulu'ndan bile PKK'nın yöneticilerine haber uçuyor muydu? UÇUYORDU!

İçeride-dışarıda PKK bitmesin isteniyordu! Gerçek mi? GERÇEK...

PKK lideri ABD tarafından tek Kürt'ün bile olmadığı Kenya'da alınıp bize verildi mi? VERİLDİ!

Peki, PKK lideri Suriye'den çıktıktan sonra Rusya ve Avrupa arasında mekik dokudu mu? DOKUDU!

Zaman aktı geçti. Arap Baharı MÜSLÜMAN COĞRAFYASINI hallaç pamuğu gibi attı mı?

ATTI. Esad'ın, kendi ülkesinde bile kırmızı halıda PUTİN ile yürümesine engel olundu mu?

OLUNDU! Suriye üçe bölündü mü?

BÖLÜNDÜ. PKK-YPG ile DEAŞ ortaya çıkıp ülkeyi kemirdi mi ?

KEMİRDİ! Esad izledi mi? İZLEDİ!

Şam ve sahil kesimleri dışında etki alanı kaldı mı? KALMADI! Bir yanda ABD, bir yanda Rusya komut veriyor muydu? VERİYORDU!

ABD dünyanın gözleri önünde hem DEAŞ'a hem YPG-PKK'ya binlerce TIR silah, mühimmat, araç, gereç ve para yağdırıyor muydu? YAĞDIRIYORDU!

NATO ve ABD'nin TÜRKİYE'nin içinde kurduğu yapılar son yıllarda büyük mücadele ile tasfiye ediliyor muydu? EDİLİYORDU! Türkiye, isimleri herkes tarafından bilinen davalarla yıllarını kaybediyor muydu?

KAYBEDİYORDU!

DEAŞ işgal ediyor, aldığı toprakları da YPG'ye bırakıyor muydu?

BIRAKIYORDU.

ABD kesintisiz yardımı sürdürüyor muydu?

SÜRDÜRÜYORDU!

İşte bütün bunlar olurken başka kanallarda başka önemli adımlar atılıyordu! Jeffrey Epstein öldürülüp elindeki arşiv CIA tarafından ele geçirildi mi?

GEÇİRİLDİ. BÜYÜK YAHUDİ isimler ve Prens Andrew'den dolayı İngiltere'nin kozları zayıflatıldı mı? ZAYIFLATILDI... Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması ile SUUD HANEDANI katil konumuna düşüp ABD'nin istediği rotaya girdi mi?

GİRDİ! Fransa SARI YELEKLİLER ve DEAŞ ile terbiye edildi mi?

EDİLDİ...

Londra'da patlayan bombalar Buckingham'ı fazlasıyla geriye itti mi? İTTİ. ARAMCO'ya yapılan CIA kontrolündeki DRONE saldırısı ile petrol fiyatları çıktı mı? ÇIKTI.

Bundan, hedef olan İRAN bile kazanç sağladı mı? SAĞLADI!

Rusya zaten izliyor ve kazanıyordu!

Doğru mu? DOĞRU... Avrupa Birliği İngiltere'nin aldığı BREXIT kararı ile boğuşuyor muydu?

BOĞUŞUYORDU... NATO'ya ve ABD'ye karşı AVRUPA ORDUSU kurmak için çırpınıyorlar mıydı? NET!

Avrupa Birliği ile ÇİN, petrol ve gaz'da kimin elindeydi?

ABD'nin ve Rusya'nın diyebilir miyiz? DİYEBİLİRİZ... Peki ORTADOĞU'daki sınırları en son İngiltere-Fransa çizmişti yorumunu yapabilir miyiz? YAPABİLİRİZ!

Türkiye SURİYE'ye haklı gerekçelerle girmesine rağmen BM'yi acil olarak toplantıya çağıran AVRUPA olabilir miydi?

KENDİLERİYDİ! Macron, SDG ile görüşüp harekatın karşısında olduğunu söylemekten çekiniyor muydu? ASLA!

Dönelim başa... Ve yaşananları FİLM gibi gözümüzün önüne getirelim... ABD ve Rusya, ARAP BAHARI ile birlikte SURİYE'de ortaklığı ilan ettiler. Çatışırken bölüşüyorlardı. 1945'ten beri olduğu gibi... Suriye karışınca milyonlarca insan ülke dışına kendini attı. Pek çoğu buraya geldi, sığındı.

AVRUPA titriyordu. "YA GELİRLERSE" diye... Suriye paramparça oluyor, milyonlar yollara dökülüyor, binlerce insan ölüyor, ESAD kalıyordu!

Avrupa Türkiye'ye karşı ayağa kalkınca da ANKARA "KAPILARI AÇARIZ" uyarısıyla hepsini yerine oturtuyordu!

Düne kadar OLUMSUZLUĞUN göstergesi olan GÖÇ şimdi en büyük silahtı! AKILLA oluyordu bu işler!

ABD-Rusya yeni dengeyi kurmak için Türkiye'yi yanlarında istediler. PKK-YPG kartını da bilerek kullandılar.

Türkiye de içeride çökerttiği yapılarla ORTAK olacağına, kendi göbeğini keserek masaya oturma kararı aldı.

Gereğini yaptı. Bu HAREKAT aslında AVRUPA BİRLİĞİ'ni hedefe koyan harekattır. Karşıda YPG de olsa DEAŞ da olsa ZARAR GÖREN ASIL GÜÇ AVRUPA BİRLİĞİ'dir. En çok onların sesi çıkacaktır. TÜRKLER'i geri gönderme planı bile yapacaklardı ancak SURİYELİ kartı Türkiye'nin elindeydi! Artık işleri ZOR'du!

"SINIRLARINIZDA SORUN VARSA BUNU GİDERMENİN TEK YOLU SINIRLARINIZI GENİŞLETMEKTİR" sözü harekatla birlikte hayata geçti.

Türkiye, YPG-PKK ile anlaşarak değil de YOK EDEREK masaya oturma kararı aldı... ABD ve RUSYA dünyayı, Türkiye bölgeyi kontrol edecek. DURUM BU!



NOT: Avrupa şimdi DEAŞ'la kendini vurup Türkiye'yi hedefe koyacaktır. Ama bu onlara yetmeyecek.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın