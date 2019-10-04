Derin kavga

ÇOK yazdım...

Washington- Ankara-Londra- Moskova birbirine bağlıdır.

Görünmeyen hat vardır.

Beyaz Saray'daki ya da Buckingham'daki bir sarsıcı olayın, eksen kaymasının belli başlı başkentleri etkilememe ihtimali SIFIRDIR!

Bunu bildikten sonra çözümlemeler, analizler daha kolaydır...

Açalım biraz daha...

ABD Başkanı Donald Trump'ın en güvendiği isimlerden biri Beyaz Saray Politika Danışmanı Stephen Miller'dir. Beyaz Saray koridorlarında Tillerson'la kavga edecek kadar güçlü bir isimdir! Ummadığınız kadar derin bağlantıları vardır. Ailesi Rusya'dan göç etti.

Yahudi olması onun avantajıydı, hızla yükseldi ve bugün Beyaz Saray'da etkin seslerden biri. Henüz 34 yaşında olmasına rağmen Amerikan derin devletine savaş açtı. Birkaç gün önce yaptığı açıklamada, "Derin devlet geri döndü. Ancak hep hazırlıksız yakaladığı kişileri bitirme konusunda uzman olan derin devlet, Trump gibi akıllı ve korkusuz birine çarptı. Ukrayna operasyonu derin devletin son hamlesiydi. Ardından azil sürecinin başlaması da derin yapının, Kongre ve Senato'daki uzantılarıydı" dedi.

Stephen Miller, Amerikan medyasının önemli bir bölümünün de derin devlet tarafından yönetildiğini söyledi.

Merriam-Webster'ın tanımladığı derin devlet teorisinin, "Hükümet politikalarını etkilemek ve çıkarlarını korumak için özellikle seçilmemiş hükümet görevlileri, medya, işadamları, istihbarat birimleri ve suikast timlerinin aynı masada oturması" olduğunu söyleyen Miller, buna karşı savunmasız olmadıklarını yakında göstereceklerini anlattı.

Amerikan derin devletinin Kennedy suikastından sonra ilk kez bir başkana itibar suikastı ile saldırıya geçtiğini söyleyen Miller, şöyle devam etti: "Onlar dünyada katliamlar yapan, petrole el koyan, istediklerini diktatör ilan eden, asıl diktatörleri ise demokrat gösteren bir güç. Ancak artık bu AĞ'ı yönetemiyorlar. O nedenle yoldan çıkmış bir TIR gibi gidiyorlar. Çünkü planları tutmuyor, istediklerini elde edemiyorlar" Bu sözleri açmak gerekirse ortaya şu tablo çıkıyor... Pentagon DERİN DEVLETİN silah gücü, NATO da onun stratejik saldırı birimi... Miller, şunları da ekledi: "Amerikan derin devletinin NATO ile işgal edemediği ülkelere askeri operasyonlar yaptığını artık herkes kabul ediyor. NATO generallerinin tamamen Pentagon'dan emir aldığı, buna karşı çıkanların ise görevlerinden el çektirildiği ortada. Fransız, İtalyan veya Alman general olmanın bir farkı yok.

Eğer NATO'da görev yapıyorsanız, öncelikli olarak Amerikan çıkarlarını korumak zorundasınız..." Steve Bannon'ın Beyaz Saray'a davet edilmesi, Trump ve Miller'ın en büyük planıydı. Derin devleti iyi anlamanın yolu, Steve Bannon ile yakın çalışmaktı.

Bannon derin devletin gücünü gizlemedi.

Aldığı kararların başarılı şekilde devam etmesi için derin devletin en önemli noktalarını açık olmasa da Trump ve Miller'la paylaştı. Çünkü Bannon derin devletin çok güçlü olduğuna ve bu gücün de gizlenmesi gerektiğine inanmıyordu.

Gerçekten de Bannon çok akıllıydı, ancak Stephen Miller'ın zekasını da sıradan görmemek gerekiyordu.

Sonra John Bolton göreve geldi. Artık o Beyaz Saray'daydı! Bannon derin devletin aklıydı, Bolton da şahin kanadıydı. Miller derin devletin tüm sırlarını öğreniyordu.

Derin devletle yakın ilişkide olan tüm işadamları gizli bir kasaya not ediliyordu. O nedenle Beyaz Saray hiç olmadığı kadar kendine güveniyor.

Çünkü devlet sırlarının da sırlarını bilen derin devletin tüm şifreleri Trump ve ekibinin eline geçiyordu...

Trump'ın Ukrayna Başkanı ile yaptığı görüşmenin, Biden ile olan bölümlerinin azil sürecini başlatması da derin devletin ne kadar amatörce davrandığını gösteriyor.

Çünkü hiçbir Amerikalı ikna olmuş durumda değil. Dünyayı yöneten güç ABD, Ukraynalı bir komedyen üzerinden şekillenebilir mi?

Demokrat Parti'nin önemli gücü Nancy Pelosi bu duruma defalarca itiraz etti. O da derin devletle hareket eden biri olsa da, bu durumun Trump'a güç kazandıracağını anlatmaya çalıştı. Ancak bu çabası karşılık bulmadı. O derin devlet hala 50 yıl önceyi yaşıyor. Bunu söyleyenler Miller ekibi...

Hala düşman Rusya.

Oligarkların kara listeye alınması, Trump ile bağlantılı olduklarının söylenmesinin Amerikan halkında bir karşılığı yok.

Rusya planı çökünce hemen yeni hedef Çin oldu. Çin de Rusya da Amerikan derin devletinin karşısındadır. Ancak yıllarca büyüttükleri Rusya'yı ve Çin'i düşman olarak ilan etmek de Amerikan halkı tarafından inandırıcı bulunmamaktadır.

Amerikan derin devleti, Miller ve ekibi karşısında güç kaybetti.

Büyük bir oyuna geldi. En azından bugünkü görünüm böyle. Bütün bunlar ABD medyasında yazılıp çiziliyor. Neden yazıyorum bunları peki? Çünkü oradaki kavganın birebir aynısı, birebir rol dağılımı burada da var...

Hiç bu kadar NET olmamıştı. Beyaz Saray'da son nokta konulmadan içinde bulunduğumuz bölge son halini almaz...

ALAMAZ. Orada da burada da İngiltere'de de sarsıcı gelişmeler sürpriz adımlar olacaktır.

İşaretler çoğaldı...

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