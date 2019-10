ÖNCE bir notla başlayalım... Yaz aylarında Bodrum'a geldiği de söylenen Jeff Bezos dün KAŞIKÇI'yı anma programında İstanbul'da ortaya çıktı. Kaşıkçı son tahlilde Washington Post yazarıydı.

Bezos'un da çalışanıydı.

Gelmesi doğaldı. İnsani bir olaydı. Ancak devamlı Bezos'la ilgili "TÜRKİYE'YE BÜYÜK YATIRIM YAPACAK" iddiaları uçuşmakta. Aklıma geldi, paylaşayım istedim.

Acaba Bezos, Türkiye'de MEDYAYA MI GİRECEK?

Mümkün mü? Bekleyip göreceğiz...

Bir süre önce sahte Washington Post "TRUMP KIRIM'a KAÇTI" manşeti ile çıktı.

Beyaz Saray'ın önünde dağıtıldı. Bu işin arkasında da Bezos olduğu ileri sürüldü!

Devam...

Yine ABD'den gidelim...

Yıllardır yazdıklarımı artık Trump da Washington'da gücü olanlar da onaylamakta.

Açık açık...

Kavganın tanımı daha net olarak ortaya çıkmakta...

Washington'daki iki derin devlet karşı karşıya. İkisi de Beyaz Saray'ı yönetmek istiyor. Başkan Trump'a dikkat ederseniz, iki derin devletin lehine de aleyhine de kararlar alıyor, açıklamalar yapıyor.

Washington'da iki derin devlet FED ve Pentagon'dur.

Trump gün geliyor Pentagon'la çatışma haline bürünüyor, ardından FED'e karşı çıkış yapıyor.

PARA ve SİLAH gibi de düşünebiliriz...

Son olarak FED'e ve Başkan Jerome Powell'a tepki gösteren Trump, "Güçlü dolar ABD'yi sıkıştırıyor.

Amerikan işadamları bundan rahatsız. FED, bunu yaparak ABD'yi içerden yaralıyor" dedi.

Amerikan siyasetinin önemli isimlerinden Ted Cruz, "Derin devletin hala güçlü olduğunu gördüm, buna sevindim" dedi.

Cruz'un söylediği derin devlet Pentagon. Yani Amerikan Savunma Bakanlığı'nın Trump üzerindeki baskısı Cruz'u memnun etti.

Amerikan derin devletinin daha doğrusu Pentagon'un adamları olan ulusal güvenlik danışmanları H.R. McMaster, John Bolton operasyonla görevden alındı. H.R.

McMaster, John Bolton, Derin Amerika'nın güçlenmesini sağlarken, Beyaz Saray'ı da yönetiyorlardı.

Aynı şekilde karşı tarafı da düşünün. FED'in eski Başkanı Ben Bernanke, diğer derin Amerika'nın önemli oyuncusuydu. Aklı hala etkin şekilde kullanılıyor.

Ben Bernanke'ye göre Trump'a güvenerek karar almak riskli ve tehlikeli. O nedenle FED; güçlü dolar politikasıyla Pentagon'u köşeye sıkıştırıyor. Silah şirketlerinin satışındaki kriz, güçlü dolarla daha da arttı.

Ted Cruz, kısa bir süre önce bir önemli açıklama daha yaptı. Devlet ile Hazine'nin birleşmesinden korktuğunu söyledi. Yani Cruz'un burada kastettiği konu, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hazine Bakanı Steve Mnuchin'in FED için çalıştığını göstermekti.

Bu Pentagon'un asla kabul edemeyeceği bir durum. Hazine Bakanı Steve Mnuchin'in ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile aynı hedefe kilitlenmeleri, Pentagon'daki bir diğer önemli sıkıntı olarak görülüyor.

Derin devlet yapılarının çatışması hep vardır.

ABD'de bu hiç gün yüzüne çıkmazdı. Trump ile birlikte bu da değişti. Şimdi her iki taraf da açık şekilde başlattıkları savaştan zaferle ayrılmak istiyor. Steve Mnuchin ve Wilbur Ross'un AİLENİN yani ROTHS-CHIDLER'in adamı olduğunu aktarmama gerek yok sanırım... Çok yazdım çünkü...

Her işadamı özellikle ABD'de derin devletle yakın olmak zorunda. Şimdi de bu böyle. Ancak işadamları iki derin devletli yapıdan birini tercih etmek zorunda bırakılıyor. Apple'ın kurucusu Steve Jobs, hep FED'in yanında yer aldı, ancak Apple'ın yeni patronu Tim Cook, Pentagon'la yürümeye başladı. Hatta Çin'le başlayan ticaret savaşının merkezinde yer alan Pentagon, Tim Cook'a garanti verdi.

Çin'le yaşanan ticaret savaşında en az etkilenen marka Apple oldu. Bu da Cook'un nerede yer aldığının kanıtıydı.

Pentagon, İran savaşı istiyor.

Kısıtlı bir müdahale de olsa istiyor. FED ise buna karşı çıkıyor. Daha birkaç gün önce Pentagon yetkilileri, Beyaz Saray'da Trump'a İran'da hava saldırısı yapılabilecek hedeflerin listesini sundu. Trump'a karar vermesi için süre tanındı.

Savunma Bakanlığı'nın ABD Başkanı'na süre tanıması gibi bir durum söz konusu olabilir mi? ABD'de bu oluyor. Hem de artık gizli de kalmıyor. Amaç FED'in ortaklarının meydana getirdiği ÇİN'i durdurmak...

Trump'a gelecek olursak, o da kendi güvenliğini üst seviyede tutmak istiyor.

Aslında hiçbir ABD Başkanı bu kadar risk almadı. Derin devlet tercihini yapan ABD Başkanı, 8 yılı tamamlıyordu.

Clinton, FED tarafını tercih ederken, baba Bush kararsız kaldığı için sadece 4 yıl görevde kaldı. Oğul Bush Pentagon'la yürümeyi seçti. Obama da FED ile başkanlık yaptı. Derin devletten hangisini seçerse seçsin başkan iki dönem yani 8 yıl görevde kalıyordu. Ancak Trump'ı bu salvoları, uzun süre sonra bir ABD Başkanı'na ikinci dönem şansının verilmeyeceğini gösteriyor.

ABD'deki bu çalkantı, doğal olarak Avrupa'yı Asya'yı ve özellikle Ortadoğu'yu etkiliyor.

Çünkü buralarda Pentagon'u seçen veya FED'le yürümek isteyen liderler, işadamları var.

SANCI BU! KAVGA BU!

BURADA OLAN BİTEN DE BU! OLACAK OLAN DA...

