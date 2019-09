O isim sahnede

TÜRKİYE'NİN bulunduğu merkez, dünyanın da merkezidir. Bunu da en iyi yabancılar bilir.

Bizde hala kendi gerçeğimizi görmek istemeyenler vardır.

TÜRKİYE'nin merkez olma durumu, son tahlilde hiçbir emperyal güç tarafından istenmez.

Varlığımız ve ortaklığımız onlar için önemlidir.

Ancak GÜÇLÜ OLMAK onları korkutur.

Akdeniz ve Suriye birbirini tamamlayan sorunlar. Irak da öyle... Sonrasında İran da bu çizgiye katılacaktır, katacaklardır. Bunu isteyeceklerdir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin kendi çizgisinde ilerlemesine itiraz eden en öndeki ülkedir. Ve son günlerde bu itirazı bizim görmediğimiz kanallarda büyütmektedirler...

Açalım biraz...

ÖRNEKLE gidelim...

Hala Pentagon'un önemli akıllarından biri olan Condoleezza Rice, birden ekranlara çıkmaya başladı. Sessizce bir hayat yaşarken birden ortaya çıktı. NEDEN? Bu, işlerin Pentagon lehine gitmediğinin fotoğrafıydı. Rice, "Artık Henry Kissinger olmadığı için bazı aksaklıklar yaşanıyor.

Çünkü o arabulucuydu.

John Bolton çok akıllı biridir. Ancak ABD Başkanı ile kafalarınız uyuşmazsa, Başkan gitmeyeceğine göre Ulusal Güvenlik Danışmanı gider. John da gitti" dedi.

Condoleezza Rice istifa eden Savunma Bakanı Jim Mattis'in çok iyi dostudur. Ne Mattis için ne yerine bakan Shanahan için öne çıkmadı tek söz etmedi. Bolton'dan sonra sahaya indi...

Rice'ın ekranda değil, Pentagon'da söylediği sözler ise daha önemliydi. Kısa bir süre öncesine kadar ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı olan Richard Armitage'in tekrar sahaya inmesini isteyen RİCE, Ortadoğu'daki dengelerin DERİN Amerika lehine değişmesi gerektiğini vurguladı. Bunun için yapılması gerekenleri sıraladı...

Bir ülke Ortadoğu'da büyük güç olmak istiyorsa, Türkiye üzerinde etkin olmalı. Özellikle George W. Bush döneminde Ortadoğu'daki etkinlik, Türkiye'nin iç problemlerinin artmasıyla sağlanmıştı.

Dönün geriye. Hatırlayın...

Doğru mu? DOĞRU!

Bush döneminde PKK'nın Türkiye sınırlarında düzenlediği her saldırının arkasında Richard Armitage vardı. Bunu çok dillendirmezler ama durum böyleydi. Richard Armitage şimdi yine sahnede... Richard Armitage'in son Türkiye operasyonu Kobani olaylarıydı.

David Petraeus'un, Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki karışıklığı artırmak için Richard Armitage'ten akıl aldığı biliniyor. Richard Armitage göreve geldiyse, hedef ülke ne İran ne de Suriye'dir.

Hedef TÜRKİYE'dir.

Asla ve kat'a eskisi gibi zarar veremeseler de bunu bilmek şart. Bugün hala Türkiye'de çok önemli bağlantıları olan Richard Armitage, ekibini topladı ve Pentagon'da çalışmalara başladı. Rice da Armitage'in Pentagon'da ne kadar etkin olduğunu biliyor.

Onun rahat çalışması için de her türlü kolaylığı sağladı.

Bugün Ortadoğu'ya binlerce yeni Amerikan askerinin gönderilmesi Pentagon'un fikri gibi görünse de değil. Bu kesinlikle Richard Armitage'in planlarından bir detay.

Daha önce de Ortadoğu'da Amerikan askerlerini yoğun olarak isteyen ve Bush'u ikna eden kişi, Richard Armitage'ten başkası değildi.

ARAMCO saldırısının yaşanması da taleplerin yerine gelmesini kolaylaştıran bir gelişme oldu!

1600 Pennsylvania Bulvarı da artık çok daha hareketli olacak.

Bu net! 1600 Pennsylvania Bulvarı, doğrudan Beyaz Saray'a açılan noktadır. Beyaz Saray'daki en güçlü kişi de Başkan Trump olduğuna göre, Richard Armitage'in alacağı kararlar, 1600 Pennsylvania Bulvarı'nda hoş karşılanmayacak. Bakalım Beyaz Saray'dan ne hamle gelecek, Armitage'den ne?

Yani Beyaz Saray ne yapacak Pentagon ne? Bu bize nasıl bölgeye nasıl yansıyacak?

ABD'nin değişmeyen Ortadoğu politikaları, zaman zaman değiştirilmek istendi. Son olarak da Başkan Trump bu hamleyi yaptı. Trump, ısrarla Ortadoğu'dan asker çekmek istedi. Ancak Pentagon'un doktrininde ülkenin güvenliği Ortadoğu'dan başlıyor.

Durum böyle olunca Başkan ile Pentagon karşı karşıya geldi. Türkiye konusunda da BAŞKAN TRUMP bizimle.

Danışmanı Kushner de...

TÜRKİYE'nin ortaklığına ve kararlarına saygıları çok büyük. Ancak Pentagon karşıda. Ve BAŞKAN, Pentagon'u itse de bir şekilde geliyorlar... Eğer TRUMP, Ortadoğu konusunda Pentagon'la aynı düşüncede olsaydı, bugün Amerikan politikaları daha etkin şekilde bölgede etkin olurdu. Türkiye gibi bir müttefik, dostluğa yakışmayan operasyonlara maruz kalmasaydı, ilişkiler bu boyutta olmazdı. Ancak Trump, Pentagon'un rahatça istediğini yapamaması için tercih edilmişti. O da görevini yapıyor. Türkiye de Beyaz Saray ile Pentagon arasındaki anlaşmazlığın ortasında kalıyor. Doğal olarak ORTADOĞU YÖNETİLEMEZ OLUYOR.

Sancı her yere yayılıyor...

Richard Armitage, Türkiye'nin Amerikan çizgisine gelmesi için kafasında planlarını oturtmuştur. Bunlar bellidir. Ancak Türkiye eski Türkiye değil. Armitage'nin bunu bilmesi anlaması şart.

Köprünün altından çok sular aktı... Artık ABD de eski ABD değil. Kendi içlerinde uyum yok. Kavgaları dünyanın her yerinden görülmekte...

Ancak Armitage, Pentagon'daki güvendiği akıllar sayesinde KÜRT KARTINI kaşıyacaktır.

Bildikleri de bu. Güneydoğu'ya odaklanacaklardır... Pentagon çok uzun zamandır bölgede değişik bir hamle yapmakta, yapmaya çalışmakta.

Türkiye'yi karşısında gören ABD, Ankara'da ve İstanbul'da büyük mevzi kaybetti. Bu net!

Bunun üzerine BÖLGEDEKİ ÇOK SAYIDA AŞİRETLE YAKINLAŞMA İÇİNE GİRDİLER! PEK ÇOK AŞİRET DE ABD'Yİ KARŞILARINDA GÖRMEMEK ADINA MECBUREN BAZI ŞARTLARA "EVET" dedi, demek zorunda kaldı...

Son durum budur... Başkan Erdoğan'ın ABD'deki temasları ve döndükten sonra yapılacaklar, çok önemlidir...

Türkiye bir ve bütün olduğu sürece kimse oyun kuramaz.

Kuramayacak da. Ancak karşı tarafta neler olduğu da gözden kaçmamalı... Suriye'de son kozlarını oynayacaklar.

Hazırlıkları böyle...

Bakalım izleyelim...

