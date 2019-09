Aileler yarışıyor

DÜNYAYI yönetmek terimi birçok konuda kullanılır. Kimileri ailelerin dünyayı yönettiğini söyler, kimileri ülkelerin aileleri kullanarak dünyayı yönettiklerine inanır. Dünyayı yöneten ailelerin başında gelen Rothschild'le ilgili pek bilinmeyen bazı konular, başlıklar vardır. ABD Başkanı Trump'ı Beyaz Saray'a gönderen güç Amerikan silah lobisi olarak bilinir. Ancak bu kararda Rothschild ailesinin de payı çok fazladır.

Çünkü Jared Kushner, kimin damadı olursa, kayınpederinin ABD Başkanı olacağı biliniyordu. Dünyanın çatısındaki magazin bu! Hafta biterken belki biraz gülümsetir.

Belki de düşündürür.

Elbette dünya üzerinde çok karışık can yakıcı gelişmeler olmakta. Bunun yanında pek bilmediğimiz ilişkiler de var. Biraz oralara tutunarak ilerleyelim… Yakışıklı, güçlü, genç akıllı... Jared Kushner… Çok önemsediğim figürlerin başında gelmekte. Genç yaşta kabiliyetiyle ilişkileriyle geldiği nokta muazzam. Çok önemli AĞ'ın çok önemli kavşağında… Ve bunu başarıyla yerine getirmekte.

Biliyorsunuz Kushner Harvard'lı. Ancak oradaki aşkını bilmiyor olabilirsiniz!

Yakışıklı Jared, Harvard'da Natalie Portman ile aşk yaşadı. Tanık olanlar "fırtınalı bir aşktı" tanımı yapmakta.

Ancak Jared bu ilişkinin evlilikle sonuçlanmayacağını biliyordu! Portman da… Birbirlerini sevseler de… Çünkü Portman'ın babası İsrailli doktor Avner Hershlag'di. Onun da ABD Başkanı olması mümkün değildi. Jared Kushner'le İvanka ilk tanıştıklarında, Donald Trump'ın ABD Başkanı olacağı kesinleşti.

O nedenle Rothschild ailesi güçlüdür, dünyayı tek başına yönetmez ama Beyaz Saray'a başkan gönderecek güce sahiptir.

Ailenin gücüyle birlikte Kushner'in etkisini biraz incelemekte fayda var.

ABD'nin Ortadoğu politikasına Kushner karar veriyor. En azından çok etkili.

Pentagon karşı çıksa da Kushner yol almayı beceriyor.

Çatışma ortada olsa da Jared takılmadan ilerliyor.

Daha önce yazmıştım… Nikki Haley… Kushner'le çatışma halinde olduğu için BM görevinden alınan Nikki Haley'nin aslında Kushner'le aynı amaç için çalıştığı bilinmeli. Her ne kadar Cumhuriyetçi görünse de gelecek yıl yapılacak seçimlerde Başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılıyor! En büyük destekçisi Lynn Forester de Rothschild.

Demokratlar'a yaptığı bağışlarla bilinen Lynn Forester de Rothschild'in manevi kızı olan Nikki Haley, ailenin Cumhuriyetçi adaylarından biri olabilir.

Yani AİLE toplanıp Trump'ı mı Haley'i mi BAŞKAN yapalım kararı verecek!

Ve bütün imkanlarını kullanacak. Kushner elbette bu kararlarda önemli. Akışı bilecek en azından. Dünyanın en iyi üniversitelerinde KONTENJANI olacak kadar önemli bir isim Jared Kushner… Harvard, Stanford, Yale ve Princeton üniversitelerinde 20 kontenjanı olan Kushner, istediğini bu okula kayıt ettirebiliyor. Elbette bu gücün arkasında Rothschild ailesi olsa da, Pentagon buna engel olamıyor. Amerikan başkanı her istediğini yapamasa da etkin olacağı çok önemli noktalar var. Öncelikle kendi kabinesini ve yürütme organlarındaki isimlerin tamamını atıyor. Başkan olduktan sonra Pentagon'un atanmasını istediği kişileri atayan Trump, geçen yıl bu isimlerin tamamına yakınını görevden aldı. Medyaya yansıyanların dışında 120'ye yakın isim görevden alındı.

Trump bu kararı verirken kimseyi dinlemedi.

Bunların en az 100'ü Pentagon'a yemin eden kişilerdi. O nedenle Rothschild ailesi, Bush-Al Gore seçim sürecinin dışında hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat başkan adayını çıkartıyor. Sonuç ne olursa olsun kaybetmeyen Rothschild oluyor. Son seçimde Trump'ın karşısındaki Hillary Clinton, belki de ailenin en güvendiği politikacı.

Bill Clinton da öyleydi.

Derin Amerika, Yahudi kökenli İngiliz bir ailenin Washington'ı yönetmesini istemiyor. Ancak Derin Amerika'ya karşı olan güç de baba ve oğul Bush döneminde yaşananların ABD'nin çıkarına olmadığını öne sürüyor.

İki taraf da belki ABD'yi düşünüyor ama aile üzerinde anlaşamıyor. Rothschild ailesine karşı olan ve adı hiç duyulmayan çok önemli Amerikan aileleri de var. Derin Amerika bu ailelerin Beyaz Saray'ı dolayısıyla ABD'yi yönetmesini istiyor. İşte çatışma burada şiddetleniyor.

Oligarşik düzendeki çatışma Avrupa'ya da yansımaya başladı. Öyle böyle değil… Özellikle Kraliyet aileleri arasında gizli savaş artık açığa çıktı. Katolik Kraliyet aileleri, Kraliçe II. Elizabeth'i hedef aldı. Kraliçe Elizabeth de daha önce KRALLIĞI yönetmiş İNGİLİZ AİLELERLE temas halinde ortaklık peşinde.

İngiliz KRALİYET AİLESİ karışmış durumda resmen.

Üç BAŞBAKAN değişmesi bunun işareti. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'ndan sonra kurulan İKİNCİ SAVAŞTAN sonra restore edilen düzen değişecek. Her olan bunun sancısı ve acısı. İnanılmaz bir değişim sürecinden geçiyoruz.

Çok şey değişecek.

Bu iklimin önemli oyuncuları var. Çoğunu bilmiyoruz. Olayları birbirine bağlarken sıkıntı yaşıyoruz.

Dünya bir KÖY! Muhtarı da var ihtiyar heyeti de… Heyetin içinde gençler de var! Kushner gibi… Koca koca devletlerin BU AİLELERİN etkisinde kaldığına inanmak zor. Akıl kabul etmese de gerçek böyle. Almanyaİngiltere- Rusya ve ABD'nin içindeki güçlü ailelerin akrabalıklarının ve savaşlarının iyi bilinmesi gerekmekte. İKİ BÜYÜK SAVAŞA bakın… İndiğiniz yerde AİLELER ARASI KAVGAYI görürsünüz.. Milyonlarca insan ölürken kimse bu gerçeği bilmiyordu. Motivasyonlar bambaşka! Gerçek ise çok başka! SİHİR bu! PİRAMİT gibi düşünün! En tepedekiler yer değiştirdiği zaman, kavga ettiği zaman dünya allak bullak oluyor. Bazen de bunu anlaşarak yaptıkları olmuyor değil… Ama bunları bilmeden yaşadığımız da bir gerçek.

Çok şeyi izliyoruz… Belli ki önümüzdeki haftalarda aylarda izleyeceğimiz çok şey olacak… Çok… Bu ailelerden bazıları TÜRKİYE'nin rolünden tavrından kendi rotasını çizmesinden rahatsız. Sancı da bu… Erdoğan'ın ABD dönüşünden sonra bazı şeyler hız kazanacak gibi.

Bekleyelim görelim…

