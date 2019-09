Gaz sıkışması

BİRAZ geri çekilip uzaktan bakınca Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'i rakip olarak gördüğü ve önünü kesmek için adım attığını anlarsınız. Aynı frekansta RUSYA ile çeşitli nedenlerle karşı karşıya gelse de bir şekilde görünmeyen ittifakla yol aldıkları da ortada… Genel fotoğraf bu olunca Kraliyet Ailesi de, İran da, Afganistan da, Pakistan da, Suriye de, Doğu Akdeniz de, Macron da herkes ama herkes işin içinde kendini buluyor.

TÜRKİYE de… Haliyle Suudi Arabistan da… ABD iki kez Irak'a girdi vurdu.

Arkasına bakmadan girdiği topraklardaki temel amacı ÇİN'in enerji ile buluşmasını engellemek kontrol altına almaktı.

İKİZ KULE saldırılarından sonra genel gidişat buydu.

New York'ta uçaklar kulelere giriyor, ABD soluğu AFGANİSTAN'da alıyordu!

Nedeni çok sonra anlaşıldı.

Amaç ÇİN'i kontrol etmekti… Garip gelecek ama TÜRKİYE'de son 15 yılda yaşanan pek çok şeyde bu çizgi ile ilgiliydi. Türkiye'nin konumu tutumu önemliydi!

ABD gelip kapıya dayandı istediğini yaptırmak istedi ancak operasyonlara rağmen başarılı olamadı… Yaşananları listeleyin görürsünüz… Fenerbahçe ŞİKE operasyonundan 17-25 Aralık'a, OSLO'dan 15 Temmuz'a kadar… Aradakileri siz doldurun… Washington'un hedefindeki Çin'in süper güç olması ABD'nin atacağı adımlar kadar kendisinin ve ittifak yaptığı ülkelerin kararlılığıyla da ilgili. ARAMCO'yu yazdım.

Onun kadar önemli olan bir proje daha var.

Çin için… Irak'ın Diyala eyaletinde yer alan ve İran sınırına yakın bir konumda bulunan MANSURİYA, Çin için en az ARAMCO kadar önemli.

Amerikan kaynaklarına göre burada yaklaşık 5 trilyon metreküp doğalgaz olduğu kayıtlara geçirilmiş durumda.

Başka kaynakların araştırmalarına göre ise Mansuriya'da 8 trilyon metreküpü aşan bir doğalgaz rezervi var.

Soru şu! Mansuriya'da hangi ülkeler var!

Doğal olarak Irak, sonrasında Türkiye, Güney Kore ve Kuveyt… Çin, Tahran'la yaptığı anlaşma ile Mansuriya'dan çıkacak doğalgazı, İran ve Afganistan üzerinden kendi topraklarına ulaştıracak bir boru hattının tüm çalışmalarını tamamladı.

Yani ÇİN gazı kendine bağlamak için start verdi bile… Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Kuwait Energy Corporation (KEC) ve Korean Gas Corporation (Kogas), da Çin'in bu projesini kabul etti.

İddialar bu yönde!

Hatta Irak da bu 3 şirketle yaptığı anlaşmada, doğalgaz rezervinin Çin'e ulaşmasına destek vereceğini açıkladı.

DURUM BÖYLE OLUNCA GERİ ÇEKİLİP BÖLGEYE DİKKATLE BAKMAK ŞART!

İşte ABD'nin DEAŞ'ı tekrar neden canlandırdığı da burada ortaya çıkıyor.

Trump'ın ısrarla "Yendik çekiliyoruz" diye konuştuğu DEAŞ bölgede tekrar vücut buluyordu!

Çünkü Afganistan'a gönderilen DEAŞ, Mansuriya'dan çıkacak doğalgaz boru hattının Çin'e ulaşmasını engelleyecek.

Engelleyemediği takdirde Çin süper güç olma yönünde önemli bir adım atmış olacak. Aminullah'ın 200 milyon dolar verilerek serbest bırakılması, TALİBAN'la anlaşmanın bozulması ve tekrar canlanan DEAŞ'a böyle bakmakta fayda var!

Savaşın nasıl götürüldüğünün anlaşılması açısından önemli.

Mansuriya'nın bugünkü patronları Irak, TÜRKİYE, Güney Kore ve Kuveyt de doğal olarak Washington'ın hedefi oldu.

Bunda şaşılacak bir durum var mı? Elbette yok.

İşler böyle yürüyor.

Anlamayan kalmadı sanırım… Bu arada Çin, Güney Pars Faz 11 ve Batı Karoun yatakları konusunda da İran'la gizli bir anlaşma yapmıştı. Bu anlaşma da artık biliniyor ve gizliliği kalktı.

Washington'ın Tahran'ı hedef almasının bir başka detayı da elbette bu gizli anlaşmaydı.

ABD ile Çin, birçok kez karşı karşıya gelirken, savaş bu iki ülkenin müttefikleri üzerinden gidecek. Gidiyor da zaten… ABD'nin Türkiye sınırında YPG'ye verdiği desteğin önemli nedenlerinden biri de elbette Mansuriya. Çünkü Mansuriya'da Türkiye çok güçlü. TÜRKİYE kendi için de Mansuriya'dan bir doğalgaz boru hattını düşünüyor.

Washington, geçtiğimiz günlerde Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait bir ekibin Kuveyt'e giriş izni vermemesi üzerine Kuveyt yönetimine tepki gösterdi.

Aynı şekilde Güney Kore de, ABD ile sorunlar yaşamaya başladı.

Türkiye ile aylardır artan gerilimin son kaos noktası da Mansuriya. Çünkü ABD; son dönemde kendi planlarının karşısında sürekli Türkiye ile karşılaşıyor.

Türkiye için de aynı durum söz konusu. Attığı her adımda karşısında ABD'yi buluyor.

Suriye'deki gelişmeler, Mansuriya, Akdeniz, Irak ve İran'daki tansiyon yüksekliğinin nedeni ABD ile Çin'in savaşı..

GERİLİMİ...

Birçok hatta da Türkiye'nin olması, doğal olarak Ankara ile Washington'ın karşı karşıya getiriyor. Türkiye, Mansuriya anlaşmasını 2011'de imzalamıştı.

2011'i iyi incelediğimiz takdirde, ABD ile Türkiye'nin karşı karşıya gelmeye başladığı yıl olduğunu görürüz.

Başta Ankara'daki patlamalar olmak üzere, Ergenekon ve Balyoz davalarının zirveye çıkması, Türkiye'nin önemli kulüplerinden Fenerbahçe'ye ve MİT'e karşı başlatılan operasyonlar ve daha pek çok operasyonun perde arkasında Türkiye'nin 2011'de yaptığı Mansuriya anlaşması vardır.

Çünkü o bölgenin, bir ülkeyi dünyada etkin hale getirebilecek enerjiyi vaat ettiği bir SIR değildir!

Önümüzdeki günlerde Mansuriya anlaşması çok daha konuşulacak.

Çünkü o bölge için sadece ABD'nin planları öne çıkmayacak.

Fransa da İngiltere de Mansuriya'da olmak istiyor.

Suriye'deki ABD-Rusya yakınlığını bir de böyle okumakta fayda var… YPG-PKK'ya verilen desteği de… Sonunda PARAYI buluyorsunuz… Türkiye BÜYÜK olmak için hamle yaptığı an TERÖR de FİNANSAL OPERASYON da kapıya dayanıyor… İçerideki türbülansa bu açıdan bakmakta büyük fayda var.

Konu Türkiye'nin geleceği…

