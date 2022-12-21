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ENGİN ARDIÇ
Postıf eneerci

Postıf eneerci

21.12.2022, Çarşamba
Cahil ve kafasız kadıncağızları böyle kazıklıyorlar. Yalnız burçlar falan değil mesele.
Olmayan bir enerji türü yarattılar: Pozitif enerji. Bunun elbette bir de negatifi olacak.
Hani her şeyi "evrenden" ister gibi, bunları dağıtanlar var.
Özellikle aptal görünmeye çalışarak daha da çekici olacaklarını sanan birçok genç kızımızın ağzıyla söylersek: Postıf eneerci!
Bu işten para kazanan da çok. (Bir de bir herif türemiş, beyinlere "format atıyormuş"... Elime düşerse çekeceği vardır.)

***

Arjantinli manyaklar da dünya kupası finalini etkilemek için büyü yapmışlar.
Büyücü Magali Martinez bu konuda başı çekiyor.
Messi'yi korumak için dualar okumuş, bir kap suya yağ damlatmış.
Yağ ortada toplansaymış Messi "nazara gelmiş" sayılacakmış.
Öyle de olmuş.
Çocuğun üstünde nazar varmış ayol...
Bunun üzerine Martinez, tabii ki Twitter marifetiyle, arkadaşlarından yardım istemiş.
Binlerce budala bunu paylaşmış.
Bunların Whatsapp grubu da varmış. Elbette.
"Dualar, adaklar, mumlar, muskalar ve ada çayıyla" büyü yapıyorlarmış. "Kurşun dökmeyi" bilmiyorlar.
Şaka değil, 25 bin kişi!
Niçin ada çayı kullanıyorlar da örneğin Lapsang Souchong gibi daha sert ve etkili bir çayı denemiyorlar acaba?
"Çalışmalarında" (yaptıklarına çalışma deniyormuş), Arjantinli futbolcuların üzerindeki "negatif enerjiyi" çekmişler, yerine "pozitif enerji" yüklemişler.
Rakiplere pislik olsun diye de Mbappe'ye negatif enerji göndermek istemişler...
Fakat Mbappe'yi koruyan birtakım "karanlık varlıklar" varmış, bu girişimi engellemişler. (Oğlanın Arjantin kalecisine üç çekmesinden belli değil mi?) Bunun üzerine kara büyücüler marifetlerini Fransız kaleci Lloris'e yöneltmişler.
İşte sonuç meydanda.
Satışa geldin oğlum Lloris.

***

Bu hatunlara İspanyolca'da "bruja" deniyor.
"Bruha" okuyacaksınız. Büyücünün dişisi.
Ben de bütün bu soytarılıklara "joder" diyorum.
"Hoder" okunuyor.
Çevirisini yazmasam...
Me cago en todas las estupidas...
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