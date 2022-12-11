şiir yazdırmışlar.Bu ülkede hiç zekâsı olmadan şiir yazanlar da çoktur, onun için şaşırtıcı bulmadık. Herkes yazıyor, varsın yapay da yazsın.diye bir Amerikan şirketi varmış, herkese açık bir şey geliştirmiş, ne sorarsan cevap veriyor.Hani bir tarihte Temel bilgisayaradiye sormuş da bilgisayardan dumanlar çıkmaya başlamış... (Bendeniz de denedim, aynı soruyu sordum, bilgisayar beni bu isimli bir siteye gönderdi.)Burada, yapay zekâ uyarıyor:Yani tekme atmayın, tükürmeyin,üstüme işemeyin falan mıdemek istiyor?Fakat kaça alırım ben onun yapaylığını?..diye sormuşlar,diye ortadan bir cevap vermiş. Bu olmadı işte.Yapay zekâ, kuru fasulye tarifi bile veriyor ama Rusya-Ukrayna Savaşı içindiyor...Tam politikacı olacak bir robot!

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Yapay robotun Türkçe yazdığı şiirler edebiyatımızın dorukları.İstanbul için bir şiir yaz, demişler.Bakın şöyle yazmış:Bravo! Şiirdediğin böyleolur.Türkçe arızaları da kendisine aittir tabii.Ama bunu alınız, Şair-i Azamile karşılaştırınız:Yapayın şiiri devam ediyor:

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Bakalım bu yapay ne zaman kendisi gibi bir yapay daha üretecek ve bunlar çoğalıp insanlığa savaş açacaklar?Birbulmak gerekecek ki bunlarla savaşacak bir insan evladı doğursun.Fakat hiç öyle gelecekten geçmişe robot mobot göndermeye kalmasınlar,şeklinde bile olsa...Çünkü robot şallak mallak geliyor.Burası Amerika değil, öyle elbise ve araba istemeye bir bara mara girerse...Neye uğradığını şaşırır da Gora filmindeki yumuşak robota döner!