diye bir adam var. Ekonomist. Bizim Galatasaray'danmış. Amerika'da ders veriyor.Her bir konferansına,kadar değilse bile, binlerce dolar alıyor. CHP'de para boldur, verir.Kitapları varmış, ben okumadım, dönem arkadaşları ezbere biliyorlar.Bu adam,nun yeniyanigirdi. Uzaktan kumandayla Türk ekonomisini yönetecekmiş.Şimşekleri de üstüne çekti tabii.Kitaplarından birinde şöyle bir laf etmiş:Ufak çapta bir kıyamet koptu.Kıyametin CHP saflarında kopmasını anlarız da,ne oluyor?MHP'ye mi şirin görünmeye çalışıyorsunuz, CHP'den oy kapmaya mı?haksız mı?Devrimler referanduma sunulmuştu da bizim mi haberimiz olmadı?Halka danışmanın iki yolu vardır, biri referandum.Öteki de, parti programında bunların yer almaları ve buna dayanarak oy istemek...1923 seçimlerinde CHP programındadiye bir madde mi vardı?diye anket mi yapıldı yoksa?

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Şimdi aklı erenler,diyeceklerdir. Haklıdırlar.Devrim bu yahu, adı üstünde, devrim...kime sormuş darbe yaparken?Kendi merkez komitesine sormuş.mı sormuş?Bizde 1960 darbesini yapanlar Demokrat Parti'ye mi sormuşlardı, sizi devireceğiz, ne dersiniz?

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o devrimleredeyince bayılmıştınız...o zamanlar çok gözde bir deyimdi, Kemalistler'i küçümsemek için kullanılırdı...Ne oldu şimdi birdenbire?

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Anlama özürlüler için not:nu savunmuyorum. CHP'ye de, değil oy, günahımı bile vermem.Fakat neyin ne olduğunu da bilelim.Sırf birilerine çamur atacağız diye sapıtmayalım.Gülünç olmayalım.