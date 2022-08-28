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ENGİN ARDIÇ
Riskli meslektir

Riskli meslektir

28.08.2022, Pazar
Yaz geçiyor, sıcak bir türlü geçmese de... Okullar açılıyor...
Basında da "Defter kalem el yakıyor" teranesi yeniden başlıyor.
Bildik bileli yakar zaten.
Kimi zaman domates, hıyar da yakar.
Ve Türkiye batar.
Batar batar çıkar.
Şimdi bu el yakma muhabbetine bir yenisi eklendi: Okul çantasında tehlike varmış! Başka organları da yakacak.

***

Hergelenin biri ciddi ciddi bir makale yazmıştı da ortalık birbirine girmişti.
Konu şuydu:
"Dihidroksioksijenin" tehlike ve zararları.
"Boğulmaya yol açar" deniliyordu...
Vakitlice uyananlar fena halde sarakaya aldılar.
Çünkü dihidroksioksijen "su" demekti, bildiğimiz su.
Yazan çocuğun da amacı "bilim insanlarının" bir kısmının ahmaklığıyla dalga geçmekti.
Neyse bizde telefon dolandırıcıları var da profesör okşamaya gerek kalmadı.

***

Bir tarihte Tayyip Erdoğan, ilkokul öğrencilerine "tablet bilgisayar" dağıtmaya karar vermişti.
Yeni havaalanına "Kuşların rahatı kaçacak" diye itiraz eden zevat, elbette buna da bir kulp buldu.
Şimdilerde gazete yöneticiliğine soyunmuş eski bir CHP bakanı, "Bu tabletler zararlı ışınlar saçıyor" demişti...
Kendi bilgisayarı ya kömürlü ya mazotluydu herhalde.

***

Şimdi de okul çantası... "Toksik" maddeler içerebiliyormuş...
Hem bu, hem de kalem ve silgi...
İçinde nikel gibi kanserojen maddeler bile varmış.
Ayrıca alerji ve egzama da yapabiliyormuş, "endokrin sorunlara" yol açabiliyormuş (ne demekse onlar?) Bu yetmiyormuş gibi, fiziksel riskler de varmış.
Çantayı çok doldurursa "omurilik sağlığını" olumsuz etkileyebilirmiş.
Çocuk kurşun kalemin ucunu ağzıyla parçalayabilir veya silgiyi parçalayıp yutabilirmiş!
Çok sivri uçlu kalemler de yaralanmalara yol açabilirmiş.
Allah korusun, ya bir de kalemtıraşa parmağını kaptırırsa?
İyi öyleyse, çocukları okula göndermeyelim.
Ya da çadır bezinden okul çantası üretelim, kırılmayan kurşun kalem, parçalanmayan silgi icat edelim.

***

Eh, biz de politikanın tuzaklarına değinelim bari.
Geliyor gelmekte olan deyip de bu sefer de gelemeyince fena halde madara olma tehlikesi var.
Üstüne bir bardak dihidroksioksijen içersin.
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