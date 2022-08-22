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ENGİN ARDIÇ
Bizimkilere hiç kızmayalım

Bizimkilere hiç kızmayalım

22.08.2022, Pazartesi

Hani kızıyoruz ya telefon dolandırıcılarına...
Beterin beteri varmış.
Hem de İtalya gibi "sözde uyanık" acarların ülkesinde.
Sahte bir devletin pasaportunu satmışlar!
Hem de toplam 400 bin avro götürmüşler...
"San Giorgio Teokratik Antarktika Devleti" diye saçmasapan bir devlet uydurmuşlar, yutan yutmuş.
Yutanlar arasında emekli general var, doktor var, avukat var... Hepsi okumuş çocuklar...
Bu pasaportu alanlara vergi indirimi, diplomatik koruma, kovid aşısından muafiyet gibi "kolaylıklar" sağlanıyormuş..
Çok isterdim, Türkiye'den bir an önce kaçıp kurtulmak isteyen bizim yerli şaşkınlar da bu ökseye tutulsunlar!

***


HERZE ÜSTÜNE HERZE
Aşağıda okuyacağınız satırlar bir Türk gazetesinde yayınlandı.
Türk gazetesi, yani Türkçe yayın yapan gazete.
Buyurun okuyalım:
"Türkiye 2023 seçeceklerine giderken, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'ndan sonra çocuklar olan İttifakı Güç Birliği kuruldu. TKP, TKH ve Sol Hareketi'nin yer ittifakı dün Ankara'da birlikte ve ilanda Devrim yapıldı.
(...) Hareketin ilk imzacılarından Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir, Sosyalist Güç Birliği'nin bildirisini okundu. Bildiride, Cumhuriyet'in planlamasını planlamak için tasarlanan birinden yazılmış olan Türkiye'yi planladı.
AKP, yirmi yıllık iktidarı boyunca Cumhuriyet'in kazanımlarını tek tek iş kaldırıcı ve genel seçim nihai sonu gelmez bir felakete götürüldü.
Gelecekteki sonu gelmeyecek bir felakete gelecek için, küçük yirmi AKP'ye ve onun temsili bu düzene karşı mücadelenin onun gibi bugün de üzerimize gelecek sonuçları olacaktır, birlikte sahip oluyoruz."

***

Bu gazete, hani şu Pompei'yi Roma'ya götüren gazete.
Yahu çocuklar, mahsus mu yapıyorsunuz?
Yoksa hepten kafayı mı yediniz?
Bunları yazan arkadaşa ne içirdiniz?
Yoksa ucuza getirmek için Suriyeli falan mı çalıştırıyorsunuz?

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