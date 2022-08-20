Burjuva rahata çok alıştı. Artık evinde yemek de yapmıyor.Nasıl olsa temizliğe, çamaşıra, ütüye de yardımcı geliyor, oh, yat aşağı.Basıyor düğmeye... Hatta düğmeye de basmıyor, ekrana şöyle bir dokunuyor...Çok çabuk, yemek kapında.Gerçekten çabuk. Yıldırım servis.Ama bunların çoğuyemekler, hamburger, pizza, patateskızartması, yanında meyan kökü şırası.Elbetteveren yerler de var ama çoğunlukdenilen Amerikan zehrinde.Böylece ortalık tıknaz gençler vehanımlarla doldu.Lumpen de mangalından geri kalmıyor.Yüzyılların et açlığı açgözlülüğe dönüştü, zirve yaptı.Varoşlar şalvarlı kadınlarla, pis sakallı, kıçından ha düştü ha düşecek şortlu ve ayağı terlikli adamlarla doldu.Hepsi kiloludur.Anlamazlar öylemolesterolden.

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istiyorsan özellikle arayıp bulacaksın.Var tabii, Çin yemeği de var, Fransız da, İtalyan da.Ama çok pahalı.Kimi lokantakapı açıyor, bin liradan aşağı siparişleri kabul etmiyor!Kimisi zam yaparken hiç acımıyor, kimisigibi bir çakallığı tercih ediyor.Daha insaflılarını tercih ediyoruz biz de.Kara ekmeğin üstüne yumurta kırmışlar,diye sallıyorlar...Soğan çorbasına peynir koymuyorlar!Yersen, Fransız mutfağı...Ama bunuyemez, maç seyreden tombul oğlan hiç yemez.Öyleyse kime ne havası atıyorsun?Dönüyoruz biz de döner, lahmacun, çiğ köfteye.Vallahi mütebbel de var, muhammara da.Ama 16 bin lira ödemiyoruz çok şükür.

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Kimi müessese kâğıt ambalaja geçmiş, fakat çoğu da bildiğimizgetiriyor.En güzel(!) yanı da, o poşetin üstündefalan yazması.

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Uyumayın, 8 milyar lira dönüyor bu sektörde.Kişi başı 450 lira harcanıyormuş hazır yemek getirtmede.Almanya'da toplam 2 milyar dolar, İngiltere'de 4 milyar dolar.Hadi afiyet olsun.Onlardan geri mi kalacaktık?