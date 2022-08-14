Bu memlekette gençlik şenlikleri yapılacaktır.Yasadışı örgütlerin eline geçip Gezi rezilliğine dönüşmediği sürece gençler istedikleri gibi hoplayıp zıplayacaklardır.İçki de içebilirler. Öpüşüp koklaşırlar da. Kimse karışamaz.Haa, bakın, işin içine uyuşturucu girerse rengi değişir.O zaman da olur böyle vakalar, Türk polisi yakalar.bahanesiyle şenlikleri yasaklamak, hükümete kamış atma amaçlı bir provokasyondur.algısını yaratmak için.

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Gene bunun gibi, memlekette Kürtçe de konuşulacaktır.İngilizce de konuşulur, Arnavutça da.atılmadığı sürece Kürtçe şarkı da söylenecektir.Türk polisi yakalar.Kürtçe televizyona tek karşı çıkan PKK olmuştu!Yasak haberleri geliyor...Devletin radyosu Kürtçe yayın yapıyor, devletin mülki amiri Kürtçe şarkıyı yasaklıyor.Bu tutumun bizi nereye götürdüğünü otuz beş yıldır şehit vererek gördük.Türk faşistleri artık akıllarını başlarına toplasınlar.

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Bu memlekette İngilizce tabela asılıyorsa Bulgarca da asılacaktır.

Edirne'de yasaklanmak üzereymiş...

Necip matbuatımızda "fikr-i takip" kalmadığı için son gelişmeleri öğrenemedik.

Senin esnafın Bulgar'ın getirip harcayacağı paraya muhtaçsa, tabelasını yasaklayamazsın.

Rus turistin getireceği dövize eşşek gibi muhtaçsan Rusça tabela da olacaktır.

Yasaklarsan, buna "milliyetçilik" değil, "enayilik" derler.

O zaman bütün turistik yerlerden de bütün o yabancı dilde tabelaları kaldırın.

Radyoda, televizyonda yabancı dilde şarkı çalınmasın.

Tabii bunun bir de "iyi tarafı" bulunur aranırsa...

O zaman hiç olmazsa "We have family saloon upstairs" gibi soytarılıklar ortadan kalkar!

Sosyete lokantasının menüsünde de "pizza mista della Mare Nera" yazmaz.

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DEMEK Kİ DİKTAYLA OLUYORMUŞ

"Geçmişte CHP'de kısır çekişmeler vardı, bunları tamamen ayıkladık." Kemal Kılıçdaroğlu

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ALLAH SÖYLETİYOR

"Sorunların çözümü için çaba harcamıyorsak niye oy versinler?" Kemal Kılıçdaroğlu