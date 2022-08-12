Kayseri Belediye Başkanı,diyor...Eee, ne var bunda?Çok şey var, çok.Eskiden Türkler ticaret yapmaktan utanırlardı.Ekonomi gayrimüslimlere...Tek gözde sınıf vardı:Bürokrasi. Yönetici sınıf...Bu bütün bir Osmanlı döneminde olduğu gibi cumhuriyette de böyleydi.Gerçi İttihatçılar tarafından iki dönem bunu kırma çabası gösterildi ama...Birincisi, Birinci Dünya Savaşı yıllarında, özellikle İaşe NazırıBey öncülüğünde...yetiştirmek istediler.Saksıda yetişmiyordu tabii.Çok küçük ölçekte başarılı oldular.İkincisi, bu sefer İkinci Savaş yıllarında...Gene İttihatçılar. Bu seferyönetiminde, İnönü'nün de onayıyla.yle özellikle Yahudi tüccarınistediler. Sermaye el değiştirecekti.Hiçbir işe yaramadı, atılan taş ürkütülen kurbağaya değmedi.

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Türk tacirinin ve yeni doğmakta olan Türk sanayicisininDemokrat Parti döneminde başladı.Bürokrasinin prangalarından kurtulabildiği ölçüde.Bürokrasi buna ses çıkaramıyor ama bunun üstyapıdaki yansıması olanifrit oluyordu.Üç kere bunu zor kullanarak yıkmayı denedi:1960, 1971 ve 1980.Görünürde sola karşı, ama aslında boyun eğmeyen tüccara karşıydı!1983'tegeldi ve bütün zincirleri kırdı.Ticaret de sanayi de kanatlandı.2002'degelince de fişekledi, roketledi.

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Ortaya çıkantipi, İttihatçılar'ın alışık olduklarıhiç benzemiyordu!Başı örtülü hanımlar araba kullanıyorlardı!Dünyanın sonu gelmişti.Evet ama, o kabız İttihatçı bürokrat dünyasının...Bürokrasi de, hep yaptığı gibi, son çare olarak Atatürkçülük kılıfına sığındı.Bakalım 2023'te ne halt edecekler?alıp Türkiye'ye en az bir beş yıl vakit kaybettirecekler mi?

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ın babası, kendisinden bir lira fazla kazananıkendisinden bir lira az kazananıolarak görürmüş...CHP milletvekili.Benim babama da sorarsanızdi...Devlet memuru.İkisi de toprak altında.Çok şükür, fikirleri de!