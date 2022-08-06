Bendeniz bu "aşı karşıtlığı" işini hiç anlayabilmiş değilim.

"Emperyalizme karşı çıkmak" falan, geçiniz bunları bir kalem...

Otomobili de Amerikan kapitalist ve emperyalistleri icat ettiler, niçin biniyorsunuz?

"Çip takıyorlarmış" gibi psikopat zırvalarını da geçiniz. (Bir doktor, "İğneye sığmaz yahu" demişti.) "Ama hemen takmıyorlar, yedincide takıyorlar" diyen de var.

Tifo-tifüs-tetanos karma aşıya karşı çıkıyor musunuz?

Çiçek aşısına karşı çıkıyor musunuz?

Öyleyse bununla zorunuz nedir?

Mesele parada bitiyorsa, dört kere BioNTech oldum, bir kuruş vermedim.

Azıcık kol ağrısı, azıcık ateş yapar gibi oldu, o kadar. Başka bir yan etkisini de görmedim.

Yoksa her seyrettiğiniz bilimkurgu filmini ciddiye mi alıyorsunuz?

Siz yalnız "Matrix"i değil "Gora"yı da ciddi ciddi seyrettiniz o zaman, "Arog"u da...

Hiç heyecanlanmayın, Türk sinemasında Erşan Kuneri diye bir yapımcı, yönetmen ve oyuncu yoktur. Sizi "kaliteli" filmleriyle mutlu edemeyecek. Doyamadınız ama...

***



LUMPEN SALDIRIR DEMİŞTİK

Herifin biri çocuğunu doktora götürmüş.

Doktor bunu "Maske tak" diye uyarınca da doktora saldırmış.

Lumpendir, saldırır.

Bıçak da çeker, ateş de eder.

Bir de sosyal medya lumpenleri var.

Aşı öneren, aşı yapan doktorlara saldırıyorlar.

Bu "antiemperyalizm" mi oluyor?

Hayır, yalnızca bilim düşmanlığı oluyor.

Okumamışın, okumuşa duyduğu hınç...

Futbolda da hep "hoca ve öğrencileri" yok mu?.. Herif ilkokul mezunu, takımda bir şey "okuduğunu" sanarak mutlu oluyor...

Fakat okumuşlar da bir hoş ha...

Bir profesör, "Ortaçağda engizisyon mahkemelerinde Newton'u yargılayıp linç etmişlerdi" diyor...

Sen nerede ne okudun hocam?

Tıp Fakültesi'ni anladık da "ortamektep şahadetnamen" var mı?

Akım derken başka bir şey demenin mükemmel örneğini vermişsin... Dağıttın bilim tarihini...

Yok, sen aşı maşı yapma gerçekten.

Bakarsın adale diye başka yere girersin.