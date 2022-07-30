Sevgili kardeşim Melih Altınok geçenlerdediyordu...Fener gol yiyincediye haykıran birkaç hayvanın bir mahkemede jüri üyesi olduklarını düşünebiliyor musunuz?Jüri, başta İngiltere olmak üzere, burjuvazininyetkisini doğrudan doğruya üzerine almasıdır... Yargıya el konmuştur... Bu yetki öncelikleelinden alınmıştır.Parlamentonun da yasama yetkisini kralın elinden alması gibi.Her davada jüri olmaz, önemli vedavalarda olur.Jüri, sanığın suçlu olup olmadığına karar verir, suçlu buluyorsa hâkim cezayı saptar.Suçsuz bulunursa da sanık elini kolunu sallaya sallaya çıkar gider.Bizde bu iş yürümez.Çünkü jüri hem cahil hem duygusal insanlardan oluşacaktır.Savcıdan ya da savunma avukatından hangisininjüriyi etkileyecektir.(Sanki Amerika'da öyle değil midir?) Jüri, acıdığı sanığı suçsuz bulacaktır.Öte yandan, kocasını öldürmüş güzel bir kadının da kurtulma şansı yüksek olacaktır.Bu memlekette yirmi sekiz kişiyi öldürüpdiye ağlayan sanıklar olduğu sürece jüri sistemi işlemez.Jüri, bilinçli yurttaşlar ister.Bunlardan bizde az vardır.

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Eğer herhangi bir Ukraynalı o maçın ardından yargılansaydı, jüri sistemiyle, suçsuz bile olsa yanmıştı...Bağıran yaratık, sporla politikayı ayırt etmekten aciz.Çünkü yıllardır doldurula doldurula futbol maçını bir tür savaş sanıyor.Bunda hem medya suçludur hem de maç anlatan bazı kişiler...Durdukları yerde öyle bir gaz veriyorlar ki, sonu kötü geliyor.Hamasete en yatkın ortam bu...Yayıncı kuruluşlar,diye en kötü elemanları çalıştırıyorlar.Evine kapıcı, arabana şoför diye almayacağın adam karşına spor gazetecisi olarak çıkıyor.Bunlar mesai arkadaşlarımız!Baksanıza, Fener gol atınca dışarıdaki Alex heykeli bile ağlamış. (Ukraynalılar gol atınca da Stepan Bandera'nın ruhu zıp zıp zıplamıştır.) Brezilyalım benim...Bir dedemeseler iyi olacak tabii.Peki nedenyazılıyor daokunuyor?Haniyazılıpokunması gibi mi?Dahamı,mı,mı, ona bile karar veremediniz.