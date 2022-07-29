Yeni sondaj gemimizeadı verilince kıyamet koparsanmıştım.Kimsenin gıkı çıkmadı.İttihatçılar anlaşılan kaderlerine razı olmuşlar...Belki Kılıçdaroğlu iktidara gelirse celallenirler, o da değiştirir.Ne mi yapar?Atatürk tabii.Eh, İstanbul köprülerini de Atatürk 1, Atatürk 2, Atatürk 3...Ama Gürsel Tekin üçüncü köprüyüyapacaktı...Asfaltta maydanoz yetiştirecek.İsterseniz adıolsun.

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Bu memlekette Menderes, Demirel, Özal, Erdoğan isimlerini taşıyan birçok eser var.Fatih Terim bile var.Birçok da padişah... Fatih Sultan Mehmed Köprüsü (Terim değil!), Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Birinci Murat Camii...padişahlar anılmıyorlar tabii.Birinci Süleyman'ı çok iyi biliriz de, İkinci Süleyman'ı hiç duydunuz mu?İkinci Abdülmecid'i biliriz, ya Birinci Abdülmecid?Avusturya'ya sürekli yenilince sanki tarihten silinmiştir...Ya Mustafalar?Hangisini hatırlıyorsunuz?Birinci Ahmet, Üçüncü Ahmet hadi neyse ne, ya İkinci Ahmet?Bir tanecik İbrahim var, o da pek bir yere adı verilecek adam değil...

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Paris'te Dördüncü Henri Lisesi çok eski ve köklü bir okuldur.Gene bunun gibi Bonaparte Sokağı da vardır, Büyük Louis Lisesi de.Bunların isimlerini değiştirmek hiçbir Fransız cumhuriyetçisinin aklına gelmez.(1792-94 Jakobenler dönemi hariç. O dönemde sokakların isimlerindekiyanisıfatı bile kaldırılmıştı. Gidin bakın tek tük kalmış eski tabelalara, o kelime taşlardan kazınmıştır, evet resmen kazınmış.)Herifçioğlu kendi tarihini inkâr etmediği için kralların heykelleri de duruyor.Kimse de rahatsız olmuyor.

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Şimdi soruyorum:Ara ara iktidar ortağı oldunuz...Bu memlekette niçin bir Cemal Gürsel Tüneli, bir Cevdet Sunay Köprüsü, bir Ahmet Necdet Sezer Havaalanı yok?Bunlardeğil miydi?Yoksa kahraman darlığı mı çekiyorsunuz?Yağ çekmek için sağa sola konulmuş Kenan Evren isimleri kaldırılınca üzülüyor musunuz yoksa?