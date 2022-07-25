Muharrem İnce'nin partisi var ya, Memleket Partisi...Olağanüstü kurultay yapmış.Vallahi helal olsun, en büyük rakibi Cumhuriyet Halk Partisi daha bunun olağanını yapamıyor. "" diye Kılıçdaroğlu kurultayı erteledi. Pek demokratik oluyor.Bayram değil seyran değil, seçime de daha bir yıla yakın zaman var, bunlar niçin durduk yerde kurultaya giderler?Çünkü ""...60 kişilik parti meclisi 43 kişiye düşmüş.Neden acaba?İstifa edenlerin arasında genel sekreter de var.Bunlar acaba "" mı gördüler?" mu dediler?Bu işin müthiş bir fiyaskoyla sonuçlanıp madara olacaklarını mı hissettiler?Yoksa Kılıçdaroğlu bunları olumsuz yönde mi etkiledi?Muharrem İnce'ye sorarsanız, "" diyor... Partiyiçökertmek istiyorlarmış.Yahu etiniz ne budunuz ne, kim size niye operasyon çeksin?Herhangi bir partiye bir tehlike mi arz ediyorsunuz? Sizi altılı masaya bile almıyorlar.Muharrem İnce'ye sorarsanız bunlar ""...Sancılı doğum.Allah analı babalı büyütsün bari.

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Muharrem İnce, kurultay konuşmasında "" demiş.Ne karşılığında sattıklarını zaman gösterecekmiş.Para değildir herhalde...Kontenjandan milletvekilliği mi?Bu arada İnce, partide birtakım ince yenilikler de yapmış." makamını kaldırmış." uygulamasını getirmiş.Gayet demokratik bir şekilde!Partinin en genç üyesine de mavi renkli kravatını hediye etmiş." gibi, ""...Katoliklerin "" gibi maşallah.

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Muharrem o kadar büyük bir devlet adamı ki, bakın ne diyor:Bravo.İşte Atatürkçülük böyle olur.Seçim kazandıracak sihirli formül de budur.İmamoğlu'nun yüzünde Rabbi Yessir yazıyordu, İnce'nin yüzünde ne yazıyor?" falan mı?