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ENGİN ARDIÇ
Te be kim çeker bunlara operasyon be yau?

Te be kim çeker bunlara operasyon be yau?

25.07.2022, Pazartesi
Muharrem İnce'nin partisi var ya, Memleket Partisi...
Olağanüstü kurultay yapmış.
Vallahi helal olsun, en büyük rakibi Cumhuriyet Halk Partisi daha bunun olağanını yapamıyor. "Neme lazım, bakarsın beni devirirler" diye Kılıçdaroğlu kurultayı erteledi. Pek demokratik oluyor.
Bayram değil seyran değil, seçime de daha bir yıla yakın zaman var, bunlar niçin durduk yerde kurultaya giderler?
Çünkü "üst yönetimde istifalar yaşanmış"...
60 kişilik parti meclisi 43 kişiye düşmüş.
Neden acaba?
İstifa edenlerin arasında genel sekreter de var.
Bunlar acaba "bu işte ekmek olmadığını" mı gördüler?
"İktidarı bırak, meclise bile giremiyoruz" mu dediler?
Bu işin müthiş bir fiyaskoyla sonuçlanıp madara olacaklarını mı hissettiler?
Yoksa Kılıçdaroğlu bunları olumsuz yönde mi etkiledi?
Muharrem İnce'ye sorarsanız, "Bize operasyon çektiler" diyor... Partiyi çökertmek istiyorlarmış.
Yahu etiniz ne budunuz ne, kim size niye operasyon çeksin?
Herhangi bir partiye bir tehlike mi arz ediyorsunuz? Sizi altılı masaya bile almıyorlar.
Muharrem İnce'ye sorarsanız bunlar "kuruluş sancılarıymış"...
Sancılı doğum.
Allah analı babalı büyütsün bari.

***

Muharrem İnce, kurultay konuşmasında "Birileri bizi sattı, onun için buradayız" demiş.
Ne karşılığında sattıklarını zaman gösterecekmiş.
Para değildir herhalde...
Kontenjandan milletvekilliği mi?
Bu arada İnce, partide birtakım ince yenilikler de yapmış.
"Genel başkan vekilliği" makamını kaldırmış.
"Blok liste" uygulamasını getirmiş.
Gayet demokratik bir şekilde!
Partinin en genç üyesine de mavi renkli kravatını hediye etmiş.
"Atatürk'ün sevdiği şarkılar" gibi, "İnce'nin taktığı kravatlar"...
Katoliklerin "ermiş kemiği" gibi maşallah.

***

Muharrem o kadar büyük bir devlet adamı ki, bakın ne diyor:
"Dağ başını duman almış, dedik... Yürüyelim arkadaşlar, dedik, yola çıktık."
Bravo.
İşte Atatürkçülük böyle olur.
Seçim kazandıracak sihirli formül de budur.
İmamoğlu'nun yüzünde Rabbi Yessir yazıyordu, İnce'nin yüzünde ne yazıyor?
"Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" falan mı?
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