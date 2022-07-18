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ENGİN ARDIÇ
Kocaoğlan ayıp etmiş

Kocaoğlan ayıp etmiş

18.07.2022, Pazartesi
Kütahya'da bir çobanı ayı ısırmış.
Bunu haber diye veriyorlar, biz de yorumunu yapalım bari.
Öyle ya, madem basın bu kadar yerlere düştü...
Çobana ormanda ayı saldırmış (yok bir de AVM'de mi saldıracaktı?) Çobanın kalbi kırılmış.
"Ben sana ne yaptım Kocaoğlan?" demiş.
Ne laf anlamaz ayılar var...
Kocaoğlan hiç aldırmamış, çobanın üstüne yürüyüp pençelerini sol bacağına saplamış.
Bacağa 30 dikiş atılmış.
Ajans bunu geçiyor, gazete de yazıyor.
Görevlerini yapmış oluyorlar.

***

Bir başka orman haberi:
Tedavi için sıra bekleyen bir hastanın yakını, sıra beklemek istemediği için kendisiyle tartışan servis görevlisi sekretere yumruk atmış ve...
Isırmış!
Doktora da küfretmiş.
Kızın yüzünde ve boynunda morluklar varmış, elinden de yaralıymış.
Saldırgan mahkemece serbest bırakılmış (tabii "adli kontrol" şartıyla canım.)

***

Peki, o zaman dış haberlere bakalım.
Manken Emily Ratajkowski'nin, eşi film yapımcısı Sebastian Bear- MacLard'dan boşanacağı öne sürülmüş.
Kim ulan bunlar?
Boşansa bize ne, evlense bize ne?
İddiaya göre güzel manken, eşi tarafından aldatıldığı iddialarının ortaya atılmasıyla bu kararı almış.
Çiftin bir de çocuğu varmış.
Bir tanıdıkları, "Sebastian Emily'yi defalarca aldattı" demişmiş.
Bu "varoş magazini" de değil, bu "eşek magazini"...

***

Ben de son zamanlarda bütün tanıdıklarıma şunu söylüyorum:
Türk basını öldü. Biz zombileriz.
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