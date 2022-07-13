Nasıl da çitlembik gibi kızlar...Tatlı mı tatlı, şirin mi şirin...Rukiye ile Fatma.Babaları Davut.Anneleri biraz çekingen, biraz şaşkın, az geride duruyor.Bu insanlar Müslüman.Ateşe tapsalar ne fark eder, bu insanlar insan.İstanbul metrosunu kullanıyorlar, bir yerden bir yere gidiyorlar.Burada çalışıyorlar, burada yaşıyorlar.Buraya kadar her şey olağan.Bizden bir tek farkları var:Bu insanlar zenci.Senegalli.Sezen Cumhur'undediklerinden.Mavi renkli olsalar ne fark eder, yeşil olsalar ne yazar?

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Cep telefonuyla çekilen olaya baktım: Hiç degibi görünmüyorlar.Hayvanın biri durduk yerde üstlerine saldırmış.Hem Türkçe küfretmiş hem de İngilizce.Yaşlı başlı da bir herif, hiç de öylebenzemiyor.İngilizce küfredebilecek kadarde var üstelik, shit, fuck you, falan...İçişleri Bakanı sahip çıktı, çünkü İstanbul Belediye Başkanı Fethiye'de tatildeydi...Evlerine gitti, kızlara da hediyeler götürdü.Kimbilir nasıl korkmuşlardı gariplerim...Davutbelirtiyor.Efendi adammış, isyan etmiyor.

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Türkiye'de uzun süredirköpürtülüyor, körükleniyor.İşte varacağı nokta budur.Acaba bunlara saldıran hayvan, Arap deyince bunları da Arap mı sandı?Öyle ya, biz gerçek Araplaradiyen, Afrikalılara dadiyen çok kültürlü bir toplumuz. (Meriç Nehri'nin öte tarafında yaşayan herkesi de Arnavut bilmez miyiz?)Biz zencileri severiz.Bırakın nefreti, tam tersine onlara özel bir sevgi gösteren az sayıda milletten biriyiz.Osmanlı evlerinin el üstünde tutulan bir ferdiydi...Şimdi bu hale mi geldik?Bunun faturasını hangi ırkçı puşt ödeyecekse ödesin bakalım.Alabama eyaleti mi burası?