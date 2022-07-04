Ama gerçekten yeter artık.Basın bu hale mi gelmeliydi?Türkiye'nin düzeyi bu diyelim ama basın ona boyun eğmek zorunda mıydı?Satış yapabilmek için, galiba evet.Oysa başka gelir kaynakları da var, başta reklamlar.Basın niçin ucuzluğa, basitliğe, paspallığa, kakavanlığa teslim olmuştur?En önemli sorunu, "Hoşluk olsun diye bunu ortaya atan, işin bu kadar büyüyeceğini tahmin edebilmiş miydi?

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CİMER diye bir merci var.Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi.Vatandaşın dertlerine çözüm arayan bir kuruluş aynı zamanda.CİMER'e, kurulduğu 2015 yılından bu yana Türkiye nüfusunun yüzde 10'u şikayette bulunmuş.Televizyon yorumculuğu yaptığım yıllarda bana da gelirdi vatandaşlar: "Dertliyiz dertli.Ama vatandaş, vatandaş sözün gelişi, lumpen, neyin önemli neyin önemsiz olduğunu bilemiyor. Küçük insanlar, kendi küçük dünyalarının sorunlarını dünyanın meselesi sanıyorlar.CİMER'e "diye başvuran da var.CİMER'e bağlı bir de psikiyatri kliniği mi açmalı?Bu ülkenin köşe yazarı "" yazarsa lumpen ne yapsın?" diyen devar.Gerçi, "" diye soranlaraalışmıştık...Ama iş artık "" çıkmış, "" uzanmış.Attila İlhan gençliğinde İzmir'de tanıdığı şirin bir akıl hastasını anlatırdı: "" dermiş zavallı...Paşa gerçi eziyet ediyordu etmesine ama o şekilde değil.Birisi de "" diyeağlıyor.Budalalık bu kadar mı gemi azıya almalı, bu kadar mı yaygınlaşmalıydı?Türkiye'ye yazık oldu.

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Bir kısım basının zevzekliği sayesinde, CİMER'e "" diye soran var.Fahrettin Bey çok olgun ve hoşgörülü bir adam, bunları sopalamıyor.Ama vatandaşı bilgilendirme hizmetinin böyle ayağa düşürüleceğini herhalde o da tahmin etmemişti..." sorusunu meraklabekliyoruz.