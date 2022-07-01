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ENGİN ARDIÇ
Bıktırdılar

Bıktırdılar

01.07.2022, Cuma
En ciddi geçinen gazeteye bile kazurat gibi sıvanan "varoş magazini" kabak tadı verdi de vermesine...
Hep birileriyle bir yerlerde "yakalanan" dön dolaş aynı hanımlar...
Maşallah yaşını göstermeyenler...
Ya da yılların acımadıkları...
Okumadan, bakmadan geçiyoruz artık.
Ama "siyasi haberlere" gözümüz kayıyor ister istemez. Görev gereği (eski dille "vazife icabı"...) Orada daha büyük bir kabağın iyice tatsızlaşan dilimleri var.
Ortada seçim yok, müthiş bir seçim "tufası" dönüyor.
Anket üstüne anket... Yorum üstüne yorum...
Hem kesin konuşuyorlar hem de "Her şey değişebilir" demeyi ihmal etmiyorlar.
Hiç bu kadar "erken ötüldüğünü" görmemiştik.
Ciddiye alınır bir yanları kalmadı.
Oturdukları yerden ittifaklar kuruyorlar, ittifaklar bozuyorlar.
Oylarını toplasan yüzde beşi geçmeyen particikleri iktidara getiriyorlar!
Solda da varmış böyle ittifak girişimleri, yüzde biri bulmayanlar bir araya geleceklermiş.
En gırgırı, cumhurbaşkanı olanlar...
Ortalık cumhurbaşkanından geçilmiyor.
Bunlara Cem Uzan bile eklendi!
Korkusundan kimse "Saçmalama!" diyemiyor.
Gazete çıkaracakmış, hani gün gelir lazım olur, kapı kapıdır...

***

Mustafa Sarıgül, Meral Akşener'e rakip çıkmış!
Yok yahu?
Akşener'in oyu yüzde 10 dolaylarında. (Ama yüzde 19 gösteren utanmaz bile var.)
Sarıgül desen, yüzde 1.5 görünüyor.
Rakip olsa ne olur, olmasa ne yazar?
Ama işte laf olsun torba dolsun, ay başında bizim maaş da bankaya yatsın.
Hatta Sarıgül, "Başbakanlık benim, Meral Abla'ya kaptırmam" demiş...
Ortada öyle bir makam, bir mevki yok, neyin kavgasını yapıyorsunuz?
Bunlar başkanlık seçimini kazanacaklar, bilmemkaç yıl içinde güçlendirilmiş olduğunu söyleyecekleri parlamenter sisteme dönecekler, yeni bir referandum ve seçim sonrası birisi kazanacak ve başbakan olacak...
2028 falan mı?
Sarıgül "tiktokta" 60 gün içinde 120 milyon izleyiciye ulaşmış.
Demek ki Türkiye'nin nüfusu biz görmeyeli epey artmış.
Hepsi ona oy verse, Amerikan seçimlerini de Rus seçimlerini de kazanırdı. (Hindistan ve Çin'de biraz zorlanır.)

***

Az kalsın unutuyordum, Muharrem de cumhurbaşkanı oluyor.
Bir tek Tayyip Erdoğan olamıyor bunlara sorarsan...
Şimdi buraya Erşan Kuneri tarzı bir şey yazacaktım ama...
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