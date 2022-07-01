En ciddi geçinen gazeteye bile kazurat gibi sıvanankabak tadı verdi de vermesine...Hep birileriyle bir yerlerdedön dolaş aynı hanımlar...Maşallah yaşını göstermeyenler...Ya da yılların acımadıkları...Okumadan, bakmadan geçiyoruz artık.Amagözümüz kayıyor ister istemez. Görev gereği (eski dille...) Orada daha büyük bir kabağın iyice tatsızlaşan dilimleri var.Ortada seçim yok, müthiş bir seçimdönüyor.Anket üstüne anket... Yorum üstüne yorum...Hem kesin konuşuyorlar hem dedemeyi ihmal etmiyorlar.Hiç bu kadargörmemiştik.Ciddiye alınır bir yanları kalmadı.Oturdukları yerden ittifaklar kuruyorlar, ittifaklar bozuyorlar.Oylarını toplasan yüzde beşi geçmeyen particikleri iktidara getiriyorlar!Solda da varmış böyle ittifak girişimleri, yüzde biri bulmayanlar bir araya geleceklermiş.En gırgırı, cumhurbaşkanı olanlar...Ortalık cumhurbaşkanından geçilmiyor.Bunlara Cem Uzan bile eklendi!Korkusundan kimsediyemiyor.Gazete çıkaracakmış, hani gün gelir lazım olur, kapı kapıdır...

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Mustafa Sarıgül, Meral Akşener'e rakip çıkmış!Yok yahu?Akşener'in oyu yüzde 10 dolaylarında. (Ama yüzde 19 gösteren utanmaz bile var.)Sarıgül desen, yüzde 1.5 görünüyor.Rakip olsa ne olur, olmasa ne yazar?Ama işte laf olsun torba dolsun, ay başında bizim maaş da bankaya yatsın.Hatta Sarıgül,demiş...Ortada öyle bir makam, bir mevki yok, neyin kavgasını yapıyorsunuz?Bunlar başkanlık seçimini kazanacaklar, bilmemkaç yıl içinde güçlendirilmiş olduğunu söyleyecekleri parlamenter sisteme dönecekler, yeni bir referandum ve seçim sonrası birisi kazanacak ve başbakan olacak...2028 falan mı?Sarıgül60 gün içinde 120 milyon izleyiciye ulaşmış.Demek ki Türkiye'nin nüfusu biz görmeyeli epey artmış.Hepsi ona oy verse, Amerikan seçimlerini de Rus seçimlerini de kazanırdı. (Hindistan ve Çin'de biraz zorlanır.)

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Az kalsın unutuyordum, Muharrem de cumhurbaşkanı oluyor.Bir tek Tayyip Erdoğan olamıyor bunlara sorarsan...Şimdi buraya Erşan Kuneri tarzı bir şey yazacaktım ama...