Bir TRT-3 radyosu vardı, klasik müzik çalardı.Ne ki işi dönüp dolaşıp Mozart'ın 40. Senfonisi'ne, Dvorjak'ın Yeni Dünya Senfonisi'ne bağlıyordu.Bıktım, bıraktım, bir daha da dönüp açmadım.Devletin radyosu böyle olunca operası da çok farklı olamıyor.Şimdi bir festival programı yayınlamışlar, baktım gene Tosca, gene Carmen, gene Saraydan Kız Kaçırma.Bir deperde arasında çıktığım IV. Murat tabii. (Vestiyerde paltomu veren görevlidemişti!)Okan Demiriş, Verdi'nin tabir caizse tedavülden kaldırdığıe abanmış da abanmış, Atladı Hendeği Geçti Genç Osman türküsünün orkestrasyonunu yaparak opera bestelediğini düşünmüştü...Şimdi de dön dolaş bunlar işte...

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Niçin yeni ve değişik operalar sahnelemiyorsunuz hanımefendiler, beyefendiler?

Zor mu geliyor? Çapınızı mı aşıyor?

"E lucevan le stelle" aryasını da getirdiniz "Atatürk'ün sevdiği şarkılar"a bağladınız, bu yüzden mi ille Tosca?

Niçin bir Rus operası yok programınızda?

Fransızlar, Almanlar neredeler?

Wagner söyleyecek elemanınız mı yok?

Niçin bir "barok opera" sahnelemeyi beceremiyorsunuz?

Avrupa'da öyle müthiş bir barok canlanması var ki (Mezzo kanalına da mı bakmıyorsunuz?) en kıytırık ürünleri bile tozunu silkeleyip parlatıyorlar...

Canım, Haendel'in "Ariodante"si gibi ağır ve zor bir eser demedik, hiç olmaza Julius Caesar oynayın.

İlle Osmanlı mı takılmak istiyorsunuz? Vivaldi'nin o nefis "Yıldırım Beyazıt" operası ne güne duruyor?

Hemen Youtube'a girin, "Svena, uccidi, abatti a terra" aryasını o mükemmel Hırvat mezzo Mirjana Mijanoviç'ten dinleyin. "Dov'e la figlia" aryasını da o müthiş bas bariton Ildebrando d'Arcangelo'dan dinlemeyi ihmal etmeyin.

Etkilenmedim diyen alnımı karışlasın.

Seyirci sizi aştı. Siz de kendinizi aşın lütfen.

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BİZİM EVE GELMEYİN



"Kapı kapı dolaşıp ev ziyaretleri yapacağız. Çalınmadık kapı bırakmayacağız."

Aylin Nazlıaka (CHP Kadın Kolları Başkanı)

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SAMSUN'A GİDECEK DERKEN NEREYE GİTMİŞ



"Ve atlar Gazi'nin huzurunda..."

(Bir muhalif gazetenin Gazi Koşusu haberinin başlığı)