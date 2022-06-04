Çelik Bilek'in serüvenlerini okuyan herkes onları bilecektir: Smack!

Pack! Pam pam! Zıp zıp! Hay aksi!

Bunlar İngiliz askerleridir.

Üniformaları kırmızı renklidir.

Milliyetçilerin Boston'daki adamı Avukat Connoly'yi ele geçirmeye çalışırlar hani...

Miğferlerinin üstünde de GR yazar:

George Rex... Kral George. (Şimdi niçin ER yazmıyor acaba?) Dıngılın biri de bu "kırmızı ceketliler"i (redcoats) dilimize "kırmızı urbalılar" diye tercüme etmişti...

Kraliçe Elizabeth'in yetmişinci saltanat yılı törenlerle kutlanıyor.

"Elizabeth" deyince bizim lumpenlerin aklına başka bir şey gelir ama konumuz o değil.

Çok çok zengin. Hayatı boyunca "Ya kocam işsiz kalırsa" diye endişe etmemiş. Bir saraydan kalkıp başka bir şatoya konuyor. (Laf aramızda, televizyon dizisinde onu oynayan Claire Foy ondan elli kere daha güzeldi.)

Artık çok yaşlı. İki büklüm. Ayakta zor duruyor.

Bunlar önemli günlerde ve törenlerde sarayın balkonuna çıkarlar, halka el sallarlar.

Kadınlar Elizabeth'in, Camilla'nın ve Kate'in rüküş şapkalarına bakadursunlar (Megan yok, o cezalı), ben de kraliçenin yanındaki erkeklere baktım.

Bunlar da kırmızı ceketli. Toprağı bol olsun Prens Philip de öyleydi.

Prens Charles da ayvayı yemiş...

Saç baş bembeyaz... Suratı da çökmüş.

Anasının tahtı bırakmaya hiç niyeti yok. Korkarım Charles prens doğdu, prens ölecek.

Oğlu William sapasağlam ama bir veliahttan çok bir Amerikan kasabasında hamburger dağıtıcısını andırıyor.

Merakımı celbeden, bunların üstlerindeki sıra sıra sırmalar, kordonlar ve de asıl, madalyalar...

Hani "omzu kalabalıklar" gibi bunlar da "göğsü kalabalıklar"...

Bizim bildiğimiz, madalya "yararlık gösterene" verilir.

Baba oğul bunlar hayatları boyunca ne iş başarmışlar, ne yararlık göstermişler de sıra sıra madalyalarla bezenmişler?

William'ın, anasının bir trafik kazasında ölmesinden başka ne olay var hayatında?

Kate'e çocuk yapmış.

Londra'yı gezen Karadenizli vatandaşımızın dediği gibi, peki gündüzleri ne iş yapmış?

İçlerinde en gerçekçi ve en çağdaş Prens Harry çıktı, ailesinin onca burun kıvırdığı eşini de aldı, çekti gitti.

Geçim derdi yok nasıl olsa.

***



ENFLASYON

Muhalif arkadaşların havanda su dövme çabalarını keyifle izliyorum.

Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını biliyorlar, İmamoğlu ve Yavaş operasyonu da yatınca, aday bulmak için çırpınıyorlar.

İlber Ortaylı bile ortaya atılmıştı, şimdi de bir yandan İlhan Kesici, öbür yandan Hurşit Güneş çıktı...

Yılmaz Büyükerşen ve Bülent Ersoy isimlerini heyecanla bekliyoruz.

Benim adayım da Muazzez İlmiye Çığ.

Gerek yaşı, gerek "müktesebatı" açısından CHP için daha uygun bir aday olamaz.

***



YANİ NE MANA?

"Bana oyunuzu verirken beni hazırola geçirin. Diğerlerine oy verirken hazırolda tutun." Meral Akşener