Adalet Partisi diye bir parti varmış.

Vallahi.

Eskisi değil, bu yenisi.

Hem de yedi yıl olmuş kurulalı...

Google'dan baktım, bir tek milletvekili olmadığı gibi, bir tek büyükşehir ya da küçük şehir belediyesi, bir tek belde, mezra şu bu, bir tek belediye meclisi koltuğu da yok.

Bu durumda herhalde Rıfat Serdaroğlu'nun Doğru Parti'siyle çekişir. Onun da bir şeyciği yok.

Bunun başkanı Dr. Vecdet Öz.

2018'de cumhurbaşkanlığına adaylığını koymaya heves etmiş, 100 bin imza toplaması gerekiyor, 3 binde kalmış!

Bu parti, Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'yle ittifak görüşmeleri yapıyormuş.

İlişki yürütüyorlarmış.

Vallahi.

Bu "üçüncü ittifak" olacakmış.

Eh, iktidar çantada keklik.

Dr. Öz diyor ki... Amerika'daki Dr. Öz değil, bizim buradaki:

"Bu seçimle beraber ülkemiz ya cumhuriyetin kuruluş felsefesine ve kodlarına geri dönerek yeniden parlamenter sistemle yönetilen laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olacaktır ya da..."

Doktorcuğum, size cumhuriyetin kuruluş felsefesini ve kodlarını (ne demekse?) yanlış öğrettiler...

Cumhuriyet, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olarak kurulmamıştır.

Tam tersine, "kuvvetler ayrılığı" fikrini reddeden, "kuvvetler birliği" ilkesine sıkı sıkıya bağlı, "otoriter" bir rejimdir.

"Parlamenter" ifadesi burada sadece laftadır.

Kudret, cumhurbaşkanının iki dudağı arasındaydı.

O sıfatlar çok sonradan, ancak 1961 Anayasası'yla gündeme geldi.

Ama hiç okuyup öğrenmiyorsunuz ki be kardeşim...

"Sizin cenahtan" Taha Akyol ağabeyimizi de mi okumadınız?

Hem CHP hem de DP dönemlerinin otoriter yapısını pek güzel anlatır.

Siz neye döneceksiniz Allah aşkına?

"1965 yılının Süleyman Baba zagonuna" deyin, canımı yiyin.

Ama cumhuriyetin kuruluşunu buna karıştırmayın.

"Ya da mevcut otokratik anlayışın önü açılarak karanlığa sürüklenecektir" demişsiniz.

Otuzlu ve kırklı yılların önü karanlık mıydı yani?

"AP olarak böyle bir şeye izin vermemiz asla mümkün değildir."

Lokmaları ufak ufak ye doktor.

Önce Meclis'e bir girmeyi başar hele, sonrasına bakarız.

Taha Bey, sen de şunlara iki laf et yahu...

***

GENE DE GÜLMEYENLERE



"Partimiz birinci çıkacak."

Meral Akşener