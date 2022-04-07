Karl Marx insanlığın geleceğinigörüyordu...Komünizmin son hedefi buydu: Çalışma prangasını ortadan kaldırmak. Böylece insanoğlu, onu insan yapan değerlere (güzel sanatlar vb.) zaman bulacaktı.O sıralar İngiltere'de yedi yaşında çocuk işçiler, kömür madeninde kırbaçla çalıştırılırlardı...Karl Marx adına hareket ettiklerini söyleyen komünistler, iktidar yüzü görünce onun söylediklerinin tam tersini uyguladılar.Hem ücretleri düşürdüler, hem de iş saatlerini artırdılar! On saat işledikten sonra iki saat da fabrikada zorunlucabası.Giderek zayıflayıp sonra da günün birinde ortadan kalkacağı söylenen devlet, halkın üzerine lök gibi çöktü.İnanmayan, Doğu Berlin işçilerinin bıçak kemiğe dayanınca 1953 yılında kalkıştığı ve de Kızılordu tankları tarafından bastırılan ayaklanmayı incelesin.Hani bunlar sınıf olarak iktidardaydı ya güya...Hatta Bertolt Brecht yönetimle dalgasını geçmiş,demişti...Onun için komünizm de ya darbeyle (1917) ya da el smokiniyle (1945-49) iktidara gelebildi ancak...

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Çocukluğumda ve gençliğimde cumartesi öğlene kadarvardı...Hem okullarda hem de bütün işyerlerinde.Çok abes bir yarım gündü o...Bir an önce geçsin isterdik. Aklımızolurdu.Bitince detabii... Sanki askeri okul!Sonra o cumartesi mesaisi kaldırıldı.Çalışma haftası beş güne düşürüldü.İleri ülkeler daha da ileri giderek çalışma gününü de sekiz saatten yedi saate indirdiler, biz henüz o mertebeye erişemedik.François Mitterrand iktidara geldiğinde Fransa'da çalışana yıllık ücretli izin süresini de yılda altı haftaya çıkardı. Bizim sosyal demokratlar mal gibi bakmakla yetindiler.Şimdi o beş gün de dörde iniyormuş!hazırlamışlar, İngiltere'de 60 işyerinde 3 bin çalışan üzerinde yıl sonuna kadar deneyeceklermiş...İrlanda, ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da da deneniyor.Haftada dört gün çalışacaklar ama ücretler azaltılmayacak!Sosyalizmin öngördüğü noktaya kapitalizm yavaş yavaş ilerliyor.

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Kelle gezdiren Türk solcuları ağızlarını açsınlar da şu konuda iki laf etsinler.Cumhurbaşkanımızın yediği yoğurda bile çemkirmekten vakit bulurlarsa.