Erhan Afyoncu Hocamız ortayasorusunu attı, öyle bir güne denk geldi ki Putin sayesinde konu gürültüye gitti.Acaba İttihatçılardiye soruyor...Abdülhamid'in yaptığı da bundan başka bir şey değildi ki! O zaman Abdülhamid'e niçin küfrettiler ve ediyorlar?Her köşeyi vatan gördüğümüz için hepsini birden savunmaya kalktık, kaybettik.Bu da Osmanlı'nın İşkodra'yı, Basra'yı, Yanya'yı, Kudüs'ügörmediğini kanıtlar.Kemal Tahir merhum,derdi, Kemalistler'in ağzından...Aman sakın ha bu soruyu günümüze teşmil etmeyiniz!Sonradiyen bazı Bilgi Üniversitesi mollalarınahak vermiş olursunuz.Bakalım yüz yıl sonra torunlarımız bizim için de ne diyeceklerdir?

***

Bendeniz haddim olmayarakdiye sormuştum...1810'larda olabilirdi, 1910'larda hayır.Osmanlı, yani Tanzimat öncesiOsmanlı, on dokuzuncu yüzyılın başlarındatükenmişti.Tükenmeseydi zaten Tanzimat olmazdı.Acaba bizden ayrılmaya yönelen eyaletler (başta Yunanistan olmak üzere), biraltında toplanabilir miydi?Devlet başkanı olarak padişahı tanıyacak, içişlerinde özerk olacak devletler...Bağımsız değil bağımlı devletler... Kendi meclisleri, hükümetleri, hatta paraları olacak ama kendinihissedecek devletler...Hani bugünkü Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda gibi, Büyük Britanya'ya oranla.İttihatçılar iktidara geldiklerinde artık ok yaydan çıkmıştı, ne Anayasa tutabilirdi bunları, ne hürriyet. Tam tersine, İttihatçılar'ın bu saplantı ve özentileri imparatorluğun dağılmasını hızlandırmaktan başka bir işe yaramamıştır.Öncedenemek istediler, yürümediğini görünce tam zıddına, milliyetçiliğe döndüler, büsbütün çıkmaza saplandılar.hevesiyle içine daldıklarıTuran hayali, büsbütün çocukçaydı.Fakat on dokuzuncu yüzyıl başlarında da Osmanlı'da ne bunları düşünecek, ne öngörecek ne de uygulamayı deneyecek kadrolar yoktu.Bir kere, o kadroları yetiştirecek kurumlar yoktu.Bize Rigas gibi bir adam lazımdı, ama yaşatmazlardı nasıl olsa...Osmanlı İmparatorluğu bitmişti, oksijen çadırında bir asır daha yaşattılar.Tanzimat, Osmanlı'nınbaşka bir şey değildir.Hortumu da İttihatçılar çektiler kopardılar.Şimdi gene bir çuval inciri berbat etmeye hazırlanıyorlar.CHP ve ortakları iktidara gelirse Türkiye bitmiştir. Haberiniz olsun.