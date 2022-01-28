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ENGİN ARDIÇ
Apolipin o Theos Andonion “Tanrı Antonius’u Bırakıyor”, Kavafis’in ünlü şiiri

Apolipin o Theos Andonion (“Tanrı Antonius’u Bırakıyor”, Kavafis’in ünlü şiiri)

28.01.2022, Cuma
Hep söyleriz: İttihatçılar'ın yaptığı yanlışı bunlar da yapıyorlar.
Hele bir Anayasa yürürlüğe konsun, gerisi kolay...
Hele bir Anayasa değişsin, gerisi kolay...
Çünkü bizde "ilericilik" budur sanılıyor.
Gerisi, arkası kof. Bomboş.
İmamoğlu'nun belediye reisliği gibi.
Halkın buna oy vereceğini de sanıyorlar.
Halkın çoğunluğu "başkanlık sisteminden" şikâyetçi değil.
Pahalılıktan şikâyetçi.
Çünkü halkımız "otorite" sever.
Öyle olmasaydı Atatürk'e de itiraz ederdi...
Şu gazetecinin ya da bu politikacının serbest ya da tutuklu olması da ancak "basın allamelerinin" umurundadır.
Bu seçmen, "güçlendirilmiş" olacağı söylenen (bu da içi boş bir laftır) ama arkası belli olmayan yeni bir sisteme oy vermez.
Bunun için "kararsızlar" artmıştır.
Kararsızlar, pahalılıktan dolayı küsmüş ama başka bir partiye de meyletmemiş AK Parti seçmenlerinin bir kısmıdır.
Geri kazanılabilir bir kitledir bu.
Geri kazanmak için de iktidarın önünde bir buçuk yıllık bir süre vardır.

***

Haa, seçim dedik, referandum demedik.
Halk, eski sisteme dönüş vaat eden bir programı iktidara getirmez ama bunu onaya sunan bir referanduma evet diyebilir!
Çünkü 1961 Anayasası'nı da, onun taban tabana zıddı olan 1982 Anayasası'nı da, Türkiye'yi bambaşka bir alana çeken 2017 Anayasası'nı da kabul eden hep aynı halktır.
Kuşaklar değişir, temel nitelik değişmez.
Çok merak ederim, acaba 1921 Anayasası ve 1924 değişiklikleri halkoyuna sunulsaydı sonuç ne çıkacaktı?
Halkın "Cumhuriyet isteriz" diye inlediğini hiç sanmam.
Yarın "Padişahlığa dönelim mi?" diye bir referandum yapılsa, halk ona da evet diyebilir!
Çünkü otorite sever.
Başında "baba figürü" ister.
Vatandaşı karda kışta çaresiz bırakıp da balık yemeye gideni hoş görmez.
İngiliz elçisiyle halvet olanı hele hiç.
Ama Joe Biden, Kılıçdaroğlu'nu "bıraktıysa", İngilizler'e "Top sizde, buyurun siz seçin" dediyse onu bilemem.
En iyi Ünal Çeviköz bilir, Biden'ın Ankara'daki gölgesi...
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