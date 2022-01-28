Hep söyleriz: İttihatçılar'ın yaptığı yanlışı bunlar da yapıyorlar.Hele bir Anayasa yürürlüğe konsun, gerisi kolay...Hele bir Anayasa değişsin, gerisi kolay...Çünkü bizdebudur sanılıyor.Gerisi, arkası kof. Bomboş.İmamoğlu'nun belediye reisliği gibi.Halkın buna oy vereceğini de sanıyorlar.Halkın çoğunluğuşikâyetçi değil.Pahalılıktan şikâyetçi.Çünkü halkımızsever.Öyle olmasaydı Atatürk'e de itiraz ederdi...Şu gazetecinin ya da bu politikacının serbest ya da tutuklu olması da ancakumurundadır.Bu seçmen,olacağı söylenen (bu da içi boş bir laftır)ama arkası belli olmayan yeni birsisteme oy vermez.Bunun içinartmıştır.Kararsızlar, pahalılıktan dolayı küsmüş ama başka bir partiye de meyletmemiş AK Parti seçmenlerinin bir kısmıdır.Geri kazanılabilir bir kitledir bu.Geri kazanmak için de iktidarın önünde bir buçuk yıllık bir süre vardır.

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Haa, seçim dedik, referandum demedik.Halk, eski sisteme dönüş vaat eden bir programı iktidara getirmez ama bunu onaya sunan bir referanduma evet diyebilir!Çünkü 1961 Anayasası'nı da, onun taban tabana zıddı olan 1982 Anayasası'nı da, Türkiye'yi bambaşka bir alana çeken 2017 Anayasası'nı da kabul eden hep aynı halktır.Kuşaklar değişir, temel nitelik değişmez.Çok merak ederim, acaba 1921 Anayasası ve 1924 değişiklikleri halkoyuna sunulsaydı sonuç ne çıkacaktı?Halkındiye inlediğini hiç sanmam.Yarındiye bir referandum yapılsa,halk ona da evet diyebilir!Çünkü otorite sever.Başındaister.Vatandaşı karda kışta çaresiz bırakıp da balık yemeye gideni hoş görmez.İngiliz elçisiyle halvet olanı hele hiç.Ama Joe Biden, Kılıçdaroğlu'nuİngilizler'edediyse onu bilemem.En iyi Ünal Çeviköz bilir, Biden'ın Ankara'daki gölgesi...