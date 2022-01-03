Bir taşra lisesinde ilginç ve hoş bir deney:Seçim öğrenciye bırakılıyor. Dekoru kurmak da onun işi.Lakin resimlere baktım, roman kişisi kılığına giren çocuklar arasında tanıyacağımız,diyeceğimiz kimse yok.Pek pek bir büyücü şapkası...Çünkü Z kuşağı roman deyinceöte pek gidemiyor.Hadi bir deolsun, Gandalf falan.Kötüolduğu gibi kadınlara tüllü hotoz, erkeklere fötr şapka giydirince, arkadan da tramvay geçirince iş bitmiyor.Bunlar da uzun etekte kalmışlar.Geçenlerde genç bir arkadaşa yardımcı olmaya çalışıyordum, hocası ödev vermiş, Kafka'nınadlı uzun öyküsünü okuyacak, özetleyecek, yorumlayacak...Uzun uzun anlattım, ilgisini çeksin diye Kafka'nın Prag'da Büyücüler Sokağı'ndaki evini de anlattım, beş metrekare... Çalıştığı sigorta şirketini de anlattım... Hani oradaki boğucu atmosfer ve mutsuz günleri onu "Dava"yı yazmaya yöneltmişti...Öncediye sordu.Sonra da ekledi:Şimdi gel de onu böcek kılığına sokbakalım.Durum budur arkadaşlar.

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Burada tehlike varsa, çocuğun o roman kişisini kısa bir süredeğil, onun gibi davranmaya ve yaşamaya heves etmesidir.Kapılıp giderlerse...Peki nasıl canlandıracaklar?Kostümle iş bitiyor mu?Ne yani,oynayan çocuk baltayla öldürmeye kocakarı mı arayacak?Yoksaoynayan çocuk gırtlağını sıkmayamı bulacak?Hadikolay, yanına bir ihtiyar bulur bütün gün İstanbul sokaklarında dolaşırsın...Amaoynayan kız ne yapsın? Şoförle mi bahçıvanla mı?...Tövbe ıstağfirullah.Elbette böyle "ince işlere" girilmeyecektir.Başını örter,diye çıkarsın ortaya.Sıkıysaolsana! Ya da...Önce voleybol çalışman gerekebilir.

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Çok muoldu kardeş?Kalıbımı basarım bu yazı fazla okunmayacak.Ama İnce Memed'e nereden tüfek bulacağız şimdi?