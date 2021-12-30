Hayatımızın iki yılı piç oldu

Bizi boşverin, biz o "yıl" dediklerinizden epeyce yaşadık...

Ama gençlere yazık oluyor.

İki yıldır doğru dürüst okul yüzü görmediler, gezemediler, eğlenemediler, "sosyalleşemediler" son zamanların moda deyimiyle.

"Yitik kuşak" olmalarına çeyrek var.

Biz işimizi oturduğumuz yerden de yürütüyoruz, kendimizi barlara atacak yaşımız çoktan geçti, yılbaşında kız arkadaşlarımızı toplayıp çılgınca eğlenecek de değiliz.

Ama onların bir kısmı öyle yapacak ve virüsü de kapacak.

"2022 heyecanı başladı" diyor bir zevzek bir gazetede...

Ortada duyulması gereken bir heyecan mı var?

Pek pek "Bu yıl da ölmedik" heyecanı ve mutluluğu olabilir bu...

Peki 2022'den ne bekliyorsunuz?

Gene ölmemeyi tabii. Bir de, maaşınıza zam gelsin.

Başka? Ortadoğu barışı, cart curt, bir sürü papağan söylemi.

Öyleyse neyi kutluyorsunuz?

Süsleme ürünleri ve hindiye ilgi varmış...

Yılbaşı ağaçlarında üç kat (Noel ağacını zevzekler yılbaşı ağacı yaptılar), dekorasyon ürünlerinin satışlarında da iki kat artış yaşanıyormuş...

İç çamaşırı satışları da artmış.

Kırmızı olacak ki oranın bereketi artsın, değil mi efendim?

Çoğu "restoranda" rezervasyon şimdiden dolmuş.

İyi, dip dibe oturun.

Sonra da öpüşürsünüz. Hatta yan masada gözünüze kestirdiğiniz hatunu da "girdik, girdik" ayağından öpersiniz.

Fiyatlar 300 liradan başlıyormuş.

Bu herhalde Bol Kepçe Aşevi olsa gerek. Pilav üstü kuru.

10 bin liraya kadar da çıkıyormuş!

Lan ertesi gün karıyı vurup intihar etmeyin sonra da!

"Sen sebep oldun kahpe..."

Ne kadar çarçur, üçüncü sınıf şarkıcı varsa alkış tutun. Onlar da fırıl fırıl köşeyi dönsünler sayenizde, lüks villalar alsınlar, resimlerine bakar mutlu olursunuz.

Toplam 5 milyar lira ciro bekleniyormuş.

Huysuz Virjin sağ olsaydı, "Eve gelseydiniz daha ucuza çıkarırdık" derdi...

Hadi iyi seneler...

Nasıl iyi olacaksa bu 2022?

Salgında "patlama" bekleniyor da o bakımdan sordum.

Lütfen Beyoğlu'nda turist bıçaklamayınız o gece.

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Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın