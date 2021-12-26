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ENGİN ARDIÇ
Kemal uçuşta

Kemal uçuşta

26.12.2021, Pazar
Kılıçdaroğlu'na bayılıyorum.
Yetmiş yıldır bu ülkede yaşarım, siyasi açıdan böyle yalancı, böyle pişkin, böyle vurdumduymaz, böyle nafile bir politikacı görmemiştim.
Yeni bir projesi varmış!
"Çok güzel bir planımız var" diyor...
Anlaşılan, birkaç yıl önce ortaya attığı balondan vazgeçmiş.
Hani şu, Orta Anadolu'ya ambalaj sanayii kenti kurma projesi...
Ecevit'in "Köykent" zırvasını da sollamış geçmişti.
Kentin adını gizli tutuyordu, çünkü kendisi de bilmiyordu.
Bu kentte yurt dışından diplomalı 25 bin gencimiz çalışacaktı. (O tarihte yurt dışından doktoralı toplam 500 kadar gencimiz vardı.) Harvard'da doktora yapmış adam gidip bozkırda paket yapacaktı.
Bunlar Şanghay'dan mal getirtecekler, paketleyip paketleyip Bakü'ye göndereceklerdi.
"Bunu niçin Çinliler kendileri yapmıyorlar?" demedi kimse...
Fakat kendi amigo gazetecilerinden biri, "Seçim öncesi 'bizim de bir projemiz olsun' telaşıyla ortaya atılmış" dedi de kendini çalıştığı gazetenin kapısında buldu...

***

Müjdeler var yurdumun toprağına taşına, Kemal Bey yeni bir proje geliştirmiş.
İstanbul'un nüfusunu 2.5 milyon azaltacak bir projeymiş bu!
Ne yapacak, gaz odaları mı kuracak?
Adam mı kesecek?
Yoksa Kürt devleti kurulacak da birtakım vatandaşlar İstanbul'da yaşamak yerine Afrin'i mi tercih edecekler?
Hayır, Kemal Bey belli bir bölgede "müthiş bir istihdam" oluşturacakmış.
İnsanlar akın akın oraya koşacaklarmış.
Muhtarlara özel kalem müdürü de tayin ediyor ama bu daha radikal.
Söz konusu bölge, Hatay-Mersin arası...
Samandağ ilçesinden çık, Mersin'e kadar kıyıdan kıyıdan git.
Bu hattı "yeniden inşa edecekmiş"...
Orada ne yıkılmış da yeniden inşa ediyor?
Söylemiyor.
Öyle şeyler yapıyor ki, İstanbul'dan 2.5 milyon kişi kalkıp oraya gidiyor...
Peki bunlar orada neyle iştigal edecekler?
Onu da söylemiyor.
Bu zırvaları tıpış tıpış yutacak kerizlere güveniyor.

***

Aranızda hâlâ "CHP'nin oyları niçin yüzde 22 dolaylarında geziniyor?" diye soran varsa, kendisiyle tanışmak isterdim doğrusu...
İlginç canlı türleri her zaman merakımı celbetmiştir: Karıncayiyen, mangust, çamur zıpzıpı, deniz gergedanı, fil kulaklı ahtapot...
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