Nitelikli salaklık

Sıktı ama artık ha...

Kaldı ki sıkmayan ne var ki?

Gene "bilmemnecoin", gene tokatlanan iki milyar dolara yakın para, gene ağlayıp zırlayan mağdurlar...

Bir yatırıp bir ay sonra sekiz alacaklarmış...

Bu umutla girmişler...

Şimdi savcılığa koşmuşlar. Bir türbeye koşup çaput bağlasalardı koca da bulurlardı.

Çiftlikbank, Thodex, Sistemcoin, Vebitcoin, Bitrota, Smart Trade Coin...

İçinde "gâvurca" bir şeyler geçince bir şey sanıyorlar. İş ciddiyet kazanmış gibi geliyor.

Hani "Bitter Almond Hill" gibi bir şey... Bildiğin Acıbadem semti ulan!

İngilizce olursa fiyat katlanıyor.

Nitelikli salaklık.

Yahu belli ki karanlık bu coin moin işleri, belli ki kazık yeme ihtimalin çok yüksek, belli ki sonu yok.

Hadi gazete okumuyorsun, hiç mi televizyon haberlerine bakmıyorsun varoş dizilerinden başını alıp?

"Evimi sattım, eşim intihar etti, dört yetimim var" diyor kadın.

"Çeyrekleri" de bozdurmuş.

Bir başkası beş dairesini satmış.

Bu insanlık dramı niçin yaşanıyor?

Ekmek parası için mi?

Hayır. Bir koyup sekiz almak için.

Bilmemkaç tane dairesi var, gözü doymuyor.

O zaman ağlamayacaksın.

Kumar oynuyorsun, kazanmanın da kaybetmenin de olduğunu bileceksin.

İyi kötü matematik bilen kumar oynamaz.

"Daima kasanın kazandığını" bilir.

En sağlam kumar barbuttur, hiç olmazsa ihtimaller yüksek.

Hele hele milli piyango bileti almak...

Bir memur angutluğudur.

"Size de çıkabilir"... Çıkar tabii, bilmemkaç milyonda bir ihtimalle...

Basın da bu enayiliği körükler babam körükler, "Büyük ikramiyede geri sayım başladı"...

Eminönü Nimet Abla gişesinde kuyruklar uzar... Orada kuş konduruyorlarmış...

Paran yetmediği için de çeyrek bilet alırsın.

Hep de "yaklaşırsın" kazanan numaraya ne hikmetse...

"Amorti" çıkarsa mutlu olursun.

Biri demiş ki: "Çıkacağına inanıyorum.

Her yıl buraya gelip bilet alıyorum. Daha önce hiç çıkmadı ama inancım devam ediyor." Albert Einstein da iki şeyin sonsuz ve sınırsız olduğunu söylemişti: Biri evren, öteki de senin durumun, zavallı küçük insan.

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