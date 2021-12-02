Eşek tuzağı

Herif bir lüks araba almış, bir lüks araba daha alacağını söylüyordu televizyon kamerasına... Kazandığı büyük parayla yatırım yapmak, "iş kurmak" falan aklına gelemiyordu.

İnsanımızın gönlünde hep yatan "kendi işinin sahibi olmak" demek ki haram parayla geçerli değildi. Haydan gelen huya giderdi.

Doksanlı yılların ilk "saadet" zinciri... Titan...

Havadan gelen parayla saadet olmayacağı kanıtlandı, zincir koptu, battılar.

Şimdilerde bu zincir kopması "ahval-i adiye"den oldu.

Gene bir kripto şebekesi batmış.

Yanılmıyorsam bu onuncu.

Kayseri'de... Hayrettir... Kayserili mantara basmaz ama basmış. (Abdullah Gül'ü mü örnek almışlar?) Çakalın biri 30 bin kişiden 1 milyar lira toplamış.

Ve de kayıplara karışmış. Aranıyormuş.

Sistem çökmüş.

Cartcoin, curtcoin...

Birine sormuşlardı nedir diye, "Paranla koyun alıyorsun, besleyip büyütüyorsun, sonra satıyorsun ama koyunu görmüyorsun" demişti...

Bu kadar "gabi" insanlar paralarını kolayca toka ediveriyorlar.

Coin ile kazıklanan koyunlar.

Defalarca söylendi, bangır bangır bağırıldı "Girmeyin böyle işlere" diye...

Ama ucunda kolay ve çok kazanç var gibi görünüyordu (İmar Bankası da "çok kazandıran banka" değil miydi?) Ayda yüzde 45 kazanacaklarmış!

Şimdi "anapara" da gitti.

Arabasını satıp sisteme katılan da varmış, evini satan da, büyükbaş hayvanını satan da, bankadan kredi çekip buraya yatıran da.

Bir tamirci çırağı, bankadan 50 bin lira kredi almış, "coin"e yatırmış.

Demek ki "İşçisin sen işçi kal" sloganı ancak solcu entellerin hayal dünyasında geçerli.

İşçi, işçi kalmak istemiyor. Sınıf değiştirmek istiyor.

Kimisi arazi kapatıp gecekondu dikerek ve onu apartmana dönüştürerek bunu başarıyor, kimisi de böyle çuvallıyor.

Ayda 4 bin lira kazanıyormuş, 3 bin lira banka kredisinin geri ödemesine gidiyor.

Beklesin, Kılıçdaroğlu gelirse onu "kurtarır" herhalde.

Ya da belki devrim olur, yatıracak yer olmayacağı için paraya da gerek kalmaz.

Sovyetler Birliği'nde öyle değil miydi?

İnsanların milyon rublesi vardı, almaya sabun yoktu, portakal yoktu.

Bu da bir çözüm tabii.

Yüksek enflasyon pahasına yüksek büyüme sağlamak da bir çözümdür, ekonomiyi dondurup yoklukları başlatmak da...

Birinciyi tercih ediyorsanız oyunuzu iktidara, ikinciyi tercih ediyorsanız muhalefete vereceksiniz.

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