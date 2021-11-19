Seçimi şimdiden yaptılar maşallah.Gerçi hangi adaylarının kazanacağını henüz bilemiyorlar ama Erdoğan'ı devirdiler!Böbürleniyorlar. Bu iş tamammış.Birisi durmadan CHP'ye yüzde 30 oy çıkarıyor, ama daha da artırması gerekirmiş.Başka birisi İP'e yüzde 20 yazacak kadar utanmaz...Kafalarına göre anketler de yaptırıyorlar.AK Parti yerlere düşmüş...diyorlar.

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Peki bir de şuna bakalım:Megapoll araştırması...AK Parti yüzde 39.3 çıkmış.CHP yüzde 23.5...MHP yüzde 11.7...HDP yüzde 11.2...İP yüzde 10.9...Gerisini boşverin, Deva Partisi yüzde 0.9, Gelecek Partisi yüzde 0.1 falan.Şimdi herhangi bir ilkokul öğrencisini çevirip soralım:39.3 artı 11.7 kaç eder?Cevap: 51.Laf da orada biter.Belki şaşıracaklar ama geliştirilmiş olacağını söyledikleri parlamenter sisteme henüz geçilmemiştir, geçileceği de yoktur.Genel tabloda önemli ve anlamlı bir değişiklik yoktur.Erdoğan 2023 seçimini de kazanmıştır.İşin matrağı, seçim ikinci tura da kalsa, ikinci turda da gene en yüksek oy Erdoğan'a çıkıyor, yüzde 51.

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Elbette bu rakamların tıpkısının aynısı çıkmayacaktır.

Ama "gidişat" bellidir.

İsteyen "Erdoğan 52.9'dan 51'e düştü, ay hadi inşallah" diye de sevinebilir.

İsteyen yüzsüz, seçimin tek kaybedeni olarak AK Parti'yi de gösterebilir.

Sonuç değişmez.

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ON GÜN YOKUM

Tastamam 28 aydır aralıksız çalışıyorum. Bir nefes alalım.

Denize menize girecek değilim. Ev taşıyacağım. Bunun nasıl bir eziyet olduğunu da bilen bilir.

Sizinle bu sayfada 1 Aralık Çarşamba günü yeniden buluşalım...

Şimdilik hoşçakalın.