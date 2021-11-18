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ENGİN ARDIÇ
Kısa yazı

Kısa yazı

18.11.2021, Perşembe
Amma ciddiye aldınız yahu!
Adam bir kıtır attı, kaç gündür tartışıyorsunuz, ne demek istedi?
"Helallik listesinde" kimler var, kimler yok?
Amaç sağ seçmeni gıdıklamak, gençlere de hoş görünmek, hepsi bu.
Bunun üzerine ciddi ciddi makaleler döktürüyorlar...
Listede FETÖ var, Diyarbakır hapishanesi mağdurları var (ama Diyarbakır anneleri yok), Varlık Vergisi var, 6/7 Eylül var (ama Yassıada yok), Ahmet Kaya var (ama Yasin Börü yok)...
15 Temmuz şehitleri de yok.
Mağaralarda fare zehriyle öldürülen Dersimliler de yok.
Yerine geçtiği Deniz Baykal bile yok.
Bu adam ciddiye alınır mı?
"Acaba ne demek istedi?" diye uzun uzadıya tartışılır mı?
Laf olsun sayfa dolsun ama zırvayla değil.

***

Kılıçdaroğlu'ndan küçük bir alıntı yapalım da konuyu kapatalım.
Geçtiğimiz mayıs ayı...
Başkan Erdoğan, pandemi kısıtlaması nedeniyle mağdur olan esnaftan helallik istiyor:
"Sıkıntıya düşen esnafımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz."
Kemal Bey alıyor sazı eline, bakınız ne diyor:
"Bırak kardeşim sen helalleşmeyi!.. Neyin helalleşmesi?.. Helalleşme olayı sadece ve sadece insanları avutmak amacıyla veya insanların inançları veya duygularını sömürmek amacıyla... Onların yaşadıkları sıkıntıları nasıl unutturabiliriz, öyle bir çaba... Bu beyhude bir çabadır... Biz hakkımızı helal etmiyoruz!"
Kılıçdaroğlu'nun helalleşme hakkındaki düşüncelerini hatırlamış oldunuz.
Diyecek bir tek şey kalıyor:
Helal... Adanalı Celal...
Bittabii... Bilakis...
Yeşşee!
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