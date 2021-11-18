Amma ciddiye aldınız yahu!Adam bir kıtır attı, kaç gündür tartışıyorsunuz, ne demek istedi?kimler var, kimler yok?Amaç sağ seçmeni gıdıklamak, gençlere de hoş görünmek, hepsi bu.Bunun üzerine ciddi ciddi makaleler döktürüyorlar...Listede FETÖ var, Diyarbakır hapishanesi mağdurları var (ama Diyarbakır anneleri yok), Varlık Vergisi var, 6/7 Eylül var (ama Yassıada yok), Ahmet Kaya var (ama Yasin Börü yok)...15 Temmuz şehitleri de yok.Mağaralarda fare zehriyle öldürülen Dersimliler de yok.Yerine geçtiği Deniz Baykal bile yok.Bu adam ciddiye alınır mı?diye uzun uzadıya tartışılır mı?Laf olsun sayfa dolsun ama zırvayla değil.

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Kılıçdaroğlu'ndan küçük bir alıntı yapalım da konuyu kapatalım.Geçtiğimiz mayıs ayı...Başkan Erdoğan, pandemi kısıtlaması nedeniyle mağdur olan esnaftan helallik istiyor:Kemal Bey alıyor sazı eline, bakınızne diyor:Kılıçdaroğlu'nun helalleşme hakkındakidüşüncelerini hatırlamış oldunuz.Diyecek bir tek şey kalıyor:Helal... Adanalı Celal...Bittabii... Bilakis...Yeşşee!