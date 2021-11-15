Önce arabasını değiştirmek istiyor sandım...Hatta belki TOGG almaya karar vermiştir, dedim...demiş.Yoksa CHP'den istifa mı ediyor?Belki Muharrem İnce'nin partisinde nefer olacak...Sonra "" almış...İntihar etmeyi mi düşünüyor?Durup dururken niçin helallik istiyor?Ölümcül bir hastalığa mı yakalandı?Koronaya falan?Kimden istiyor?Halktan.Hani şu "" vardı ya, bunların Ankara Valisi'nin deyimiyle..." demiş.Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun ölümüne yol açtıkları için mi özür diliyor, Gezmiş, Aslan ve İnan'ın ölümüne çanak tuttukları için mi?Gözüne ne göründü bunun?Partiyi kapatacak mı yoksa? Kapısına kilit mi vuracak?Eh, "" dediğine göre...Gidici mi Kemal Bey?İster şu anlamda, ister bu anlamda bizi bırakıyor mu?" istiyormuş.Bırakacağı en güzel miras, başarısız olanların özür dileyip bırakmaları geleneği olsa gerek." demiş.En başta bacısına küfür edilen şehit yakınları...Başı örtülü olduğu için okula alınmayan kızlar, devlet memuru olamayan kadınlar...Yaralıdır onlar.Ülkenin iktidarlardan çok şifaya ihtiyacı varmış." gibilerden bir pişmanlıkbelirtisi mi?İçinde mi kalmış yani?Yani Kemal Bey iktidara gelmese de olur, önemli olan şifa." de diyecek midir bu gidişle?Kırdıklarıyla da barışacakmış.Örneğin "" diye hakaret ettiği gazetecilerle...Buyursun çayımızı içmeye.Gürsel'i de yanında getirsin, o da kendine oda beğensin binamızda. El koyacaktı ya.Selin Hanım da münasip bir yerde yatar kalkar.Yoksa "" vaz mı geçiyorlar?

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Ama bir şeyi çok beğendim.Mevlana'nın bir sözüyle bitiriyor sosyal medya konuşmasını:Çok sevindim.İsmail Cem'in kitabını okumuş, en azından kapağını açıp ilk sayfasına bakmış!Bu bir aşamadır.Devamını da okusa, halkın CHP'ye niçin oy vermediğini anlayacak.

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Yok canım, yalnızca numara yapıyor." de oy tırtıklayacak aklınca.Ya da "" kafakola alacak...Kemal Amca ya.