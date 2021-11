En ilginç özelliklerinden biri madara olunca havalara bakmalarıdır.

Hiç olmazsa Kılıçdaroğlu gibi "zeytinyağı" politikası uygulamıyorlar, korkunç bir pişkinlikle bir de "üste çıkmaya" çalışmıyorlar, eh bu da artı puanları olsun.

Bunlar her seçimde "moraranlar olacak" derler, sonunda moraran kendileri olur, bir özür dileyemezler.

Her seferinde "bu sefer tamam" derler ama bırakıp gitmeyi de bilemezler.

Her dediklerine gözü kapalı inanan bir ahmak kitlesi sayesinde maaş garantidir...

"Liradan sıfır atamazlar" demişlerdi, atılınca havalara baktılar.

"Kriz teğet geçecek" denilince "ne demek teğet, öldük bittik" demişlerdi, ölmedik.

"AKM'yi AVM yapacaklar, Atatürk ismini silecekler" demişlerdi, şimdi füyyy füyyy ıslık çalıyorlar.

Utanmaları yoktur.

Yeni yapılan AKM gerçekten çok görkemli.

Gerçi açılışı biraz "Las Vegas" tadı verdi ama...

Gerçi içindeki küre, azıcık Dustin Hoffman ile Sharon Stone'un oynadıkları "The Sphere" filminden, ya da Laurence Fishburne ile Sam Neill'in oynadıkları "Event Horizon" filminden esinlenmişe benziyor ama... (Entellektüel çıtamı beğendin mi çıtasever?)

Başka da eleştirilecek bir yanını bulamadım.

Eski AKM'nin berbat bir akustiği, hatta "sağır koltukları" vardı.

"Yıktırmayacağız", öyle mi?

Köprüyü de yaptırmayacağız...

Olmadı, yeşil alan yapacağız, asfaltı tarıma açacağız, domates yetiştireceğiz...

Tamam, aynen böyle devam edin.

Erman Toroğlu'na sorsanız, "ben kabzımallık yapmıştım, sebzeden anlarım, bunlardan çok iyi cacık olur" diyecektir. (Ay çıtayı gene düşürdüm kııız.)

***



ERDAL BEY'İ KULLANDILAR

Satacak malzeme bulmakta zorlanan muhalif basın ve memur gazeteleri, on dördüncü ölüm yıldönümünü fırsat bilip Erdal İnönü'yü pullamışlar.

Ne büyük adammış...

Halkla iç içe olmayı severmiş. (Paşa çocuğudur ama zarar yok.) Siyasetin gülen yüzüymüş...

O gülen yüz dört yıl Demirel'e "stepnelik" etti.

Hiçbir şey yapmadan da Demirel'i hayran hayran seyretti.

Memurların lideri koalisyon ortağı olduğu gün memur geçim endeksi 100 alınırsa, iktidardan ayrıldığı gün 30'a düşmüştü.

Köşe dönmeci sahte sosyaldemokratlar onu kullandılar, isminden yararlandılar.

Bu sahtekar politika İSKİ skandalıyla rezil oldu ve çöktü, sonra da CHP içinde eriyip gitti.

Erdal Bey'i de "onursal genel başkan" yaptılar.

Eh, Erdal Bey'in babası da öyle.

Muharrem de potansiyel ve alternatif genel başkan.

Sizin kaç başkanınız var yahu?

Ali Koç'u da alın, çeşitlilik olsun.