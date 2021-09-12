Eskiden bayrağa sararlardı...O zamanlar kimse sesini çıkarmazdı.Bayrağa sarıp zincire vururlardı, askerler gelip kurtarırlardı.müsameresi...Kızı mıncıklamak için de mükemmel bir fırsat oluyordu.Bu aradada konuşmalar yapardı.Ege'de Yunan neyse ne de, doğuda Ermeni işgalinden kurtuluş günleri içinErmeni bulunamıyordu...Oralarda Ermeni bırakmadığımız için değil, hiçbir kasaba delikanlısı Ermeni rolünde sahne almak istemediği için!Sonunda Ermenistan'dan ücreti mukabilindegetirttiler!Komünizmden yeni kurtulmuş, işsizlikten ve parasızlıktan kırılan Ermeniler'e de ilaç gibi geldi.

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Bu sefer kara çarşafa sarmışlar.de gelip kızı kurtarmışlar.Fakat çarşafın altından çıkan kızın beyaz vekılığı, ne hikmetse 15 Mayıs 1919 günü Birinci Kordon boyunca sıralanıp Yunan ordusunu çiçeklerle karşılayan Rum kızlarının kılığına benziyor!.. Bir tek mavi şeritler eksik.Böylece efelerkurtarmış oluyorlar.Meğerse Yunan ordusu kızlarımızı çarşafa sokmak için oraları işgal etmiş...Bütün o kağnıyla cepheye mermi taşıyan kadınlar aslında günün moda danslarıveyaparlarmış...Öyle ya, Kurtuluş Savaşı aslındakarşı verildi.Meclis'te de sarıklı hiç kimse yoktu.Açılışta dua mua okunmamıştı.Gene benzer bir müsamerede, Bandırma Vapuru'na ulaşmak için Dolmabahçe'den motora binen çocuk,demişti. (Burası gırgır değil gerçektir.)Atatürk'ün camlı çerçeveli bir fotoğrafı Şişli'deki evden alınıyor, üstü açık vetabir edilen 1965 model bir Chevrolet Impala'nın arka koltuğuna yerleştiriliyor, araba Dolmabahçe'ye gidiyor, orada konservatuvar öğrencisi bir çocuk görevi devralıyordu...1965'ten daha eski bir model bulunamamıştı.Lakinda tartışmalıydı. Acaba Atatürk Dolmabahçe'ye Osmanbey-Teşvikiye-Maçka üzerinden mi gitmişti, yoksa Osmanbey-Harbiye-Taksim üzerinden mi gitmişti? Sakın Mecidiyekoy- Zincirlikuyu-Beşiktaş üzerinden olmasındı?Olsundu. Amaç,beyinlerigöstererekgıdıklamaktı.Bu düzey, ilkokul düzeyi bile değildi.İlkellik, sakillik, çapsızlık, zavallılıktı.

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Fakat bir de ne gördük?Kızın çarşafını çıkaran,ve orta yaşlı iki bayan.falan olabilirler.Böyle böyle iktidara gelecekler.Taabii canıım, taabii taabii...