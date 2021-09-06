06 Eylül 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Engin Ardıç FETÖ’cüleri salıverecek!
ENGİN ARDIÇ
FETÖ’cüleri salıverecek!

FETÖ’cüleri salıverecek!

06.09.2021, Pazartesi
Niyet belli. Açık açık da söylüyor:
"O kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan, işine son verilen, ekmeği elinden alınan herkesi görevine iade edeceğim..."
İlk bakışta gayet masum ve haklı bir tutum. Gadre uğrayanları korumaya yönelik gibi duruyor.
Fakat asıl amaç farklı.
Asıl amaç, FETÖ'ye özgürlük!
Bugüne kadar 125 bin kişi KHK ile işten çıkarıldı, bunlardan 14 bini görevlerine iade edildi.
Geri kalanların sakatı var...
102 bin kişi reddedilmiş. Mahkeme tarafından.
Böylece "memuriyet" hakları da düşmüş.
Bunların içinde soru çalanlar, hak yiyenler, sınava kendi yerine yeğenini sokanlar... Her türlü rezil var.
Ama Kılıçdaroğlu "herkesi" kurtaracak, hepsini.
Neden?
Bu adamın FETÖ'yle "iltisakı" nedir?
"Affettim" ayağından Fetullah da Ayetullah Humeyni gibi uçakla Esenboğa'ya inecek midir?
Bir adım sonrası, Fetullah'ın, Akın İpek'in onun için yaptırdığı saraya intikal etmesidir.
Gerisini düşünmek bile istemiyorum.

***

İşin en güzel yanı, FETÖ tarafından yıllarca pisi pisine hapis yatırılmış hiçbir arslan Kemalist'in ağzını açıp da Kemal Bey'e "sen ne yapıyorsun" diyememesidir.
Çünkü hiçbirinde Muharrem İnce kadar yürek yok.
Ağzını açan kendini kapının önünde bulacak çünkü.
Hiçbir arslan Kemalist, HDP ile ittifak yapılmasına karşı da sesini çıkaramadı ve çıkaramıyor.
Bir pis koltuk uğruna...
"Hesapça Atatürk'ün koltuğunda oturan" Kılıçdaroğlu "memleketi felakete sürükleyeceğim" diye bas bas bağırıyor...
Aklıma, İran devriminde önceleri Humeyni'yi destekleyen Beni Sadr geldi.
Pabucun pahalı olduğunu görünce çarşafa girip kadın kılığında Paris'e kaçmıştı...
Arslan Kemalistler, Hanya'yı Konya'yı anladıkları zaman hangi kılığa girecekler?
Ben Kemalistler dedim, siz aynı zamanda "liberaller" diye de anlayınız.
Bakalım Fetullah onlara Noel geceleri kafayı çekip çekip gidecekleri kilise de inşa eder mi?
Sarı votkanın modası geçti, başka bir şey içsinler.
Zıkkımın peki uyar mı?
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Politikanın şeyleri 05.09.2021 Pazar
Yarısı kendi evinin sahibi 04.09.2021 Cumartesi
Mavi şimşek Meryem 03.09.2021 Cuma
Ferhan için 02.09.2021 Perşembe
Çek’i çek çek 01.09.2021 Çarşamba
Mecburen mecburiyetten 30.08.2021 Pazartesi
Geyik mi yapacaksınız? 29.08.2021 Pazar
Bırakma bizi delikanlım 28.08.2021 Cumartesi
Size yok Fatiha 27.08.2021 Cuma
Küskünün de küskünü 26.08.2021 Perşembe
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA