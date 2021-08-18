Digitürk'ün radyo kanallarını izliyor musunuz? ("Be-in" demeye bir türlü alışamadım. Sevmedim de.)

Bildik radyoları demiyorum, kesintisiz müzik yayınını...

Her zevke göre müzik var. Bendeniz "klasik" takılıyordum, "harcıâlem" eserlerden kısa kısa örnekler veriyorlar (şu "Aşk İksiri" operası da kabak tadı verdi, değiştirseler iyi olacak), dön dolaş hep aynı şeylerden bıkkınlık gelince bıraktım.

Bir süre İtalyan şarkılarına, bir süre Yunan müziğine takıldım, şimdilerde eski Amerikan şarkılarında karar kıldım. Kırklı ve ellili yılların dinginliğinin tadına varıyorum.

Digitürk bu yayınlarda kış boyunca alev alev "şömine" görüntüsü gösterir, bahar gelince ördek videolarına dönerdi. Birkaç yıldır "drone" ile çekilmiş Anadolu manzaraları veriyorlar.

İyi ediyorlar, yurdumuzun bilmediğimiz, görmediğimiz nice köşelerini böyle keşfettik.

Gerçi, "Mack the Knife" şarkısının altına "Hacı Mansur Baba Tekkesi" biraz tuhaf kaçıyor ama...

Samsun'daki "amazon" heykelini de böyle keşfettim. Elli küsur yıldır yolum düşmemişti oralara, neler değişmiş neler...

Amazonların Terme'de yaşadıkları varsayılıyormuş. Biz Karadeniz'in kuzeyinde sanıyorduk (yok yahu, onlar İskitler miydi?) Savaşçı kadınlar...

İyi de bunun Türk bayrağıyla, ay yıldızla ne ilgisi var?

Çünkü amazon heykelinin iki yanında iki arslan heykeli (bunlar Anadolu arslanlarıymış), çevresinde bir de kocaman ay yıldız!

Eh, bütün dünya aslında Türk olduğuna göre... Bunlar da Kemal Kılıçdaroğlu gibi Orta Asya'dan gelmişler...

Bunların kraliçesi Penthesilea da Ahilleus'la aşk yaşamışmış.

Aka Türkleri ve Amazon Türkleri... Bu ikinciler Troya savaşına bile katılmışlar!

Türk Türk'e karşı... Ayıp etmişler...

Şimdi bir de amazon köyü oluşturmuş bizimkiler, orada arkeolojik kazı yapacaklarmış.

Sultan Palamut'un kılıcı bulunur da Ahilleus'un donu bulunamaz.

Turist çekiyor mu bari bu gayretkeşlik?

Yoksa "çakma Bandırma vapuru" yetersiz mi kaldı?

***



BU DA GERÇEK AMAZON

Çirkef yuvası sosyal medyada yeni bir terbiyesizlik...

Milli kadın voleybolcumuz Ebrar'ın ismi, görüntüsü ve özellikle saçı tuhaf karşılanmıştı...

Şimdi onun "cinsel kimliğini" tartışma konusu ediyorlar ve hatta aşağılıyorlar.

Hepsini toplasan bir Ebrar etmezler.

Ebrar'ın cinsel kimliği ve tercihleri hiç kimseyi ilgilendirmez. (Çektiği "smaçlar" hepimizi ilgilendirir.)

Kendisi göğsünde ay yıldızlı Türk bayrağını taşımıştır, milli forma giyerek mücadele etmiştir.

Amazon kraliçesi Penthesilea mı Türk, Ebrar mı?

"Bizim milletimiz bu değil" demiş birisi.

Herhalde Zeki Müren Fransız'dı, Bülent Ersoy da Japon...

Beni kızdırmasınlar, onları Busenaz'a veririm haaa... Çaktı mı duvara yapıştırır.