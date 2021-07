"Gol sayılmadı" dese günaha girecek!aslındademektir ama o anlamı çoktan unutuldu, şimdiakla geliyor artık.Bir deşeklinde biranlamı var.Nasıl mı?Maçlarda sakatlanan futbolcunun tedavisiya daderdik biz.Kaleci oyunuBaşlatamıyor yani.Havaya dikmiyor,Hazırlık yapıldığı falan yok, oyuncular kalıp gibi durmuş hakemin düdük çalmasını bekliyorlar.diyor anlatan.Senin yaşın tutmuyor olabilir ama onadenirdi.Yeşildememek için de yeşildiyorlar şimdilerde... Saha Osmanlıca ya, Atatürk ilkelerine aykırı olmalı...Bir ara da yan hakemleredeme modası çıkmıştı, neyseki çabuk unutuldu.diyor herif...Pekinasıl oluyor?Maçın bitmesine iki dakika kalmış,diyor herif...İki dakikada kaç bölüm var?Öyle ya, saniye hesabına vurursan tam 120 bölüm var.Tamam,ya dadesinler demiyoruz.Ama dilimizi de katletmesinler.

***

Onu bunu yerli yersiz arayıp gayrimenkul satmaya çalışanların telefon başına oturttukları şabalak kız "görüşmeyi sonlandırıyorum" diyor...

Bitirmiyor yani.

"Biz sizi geri ararız"... Bu da sekreter ağzı...

"We'll call you back"...

Bir de şifre kıranlar var.

"To break the code"...

Dilimizde şifre kırılmaz, çözülür.

Türk dilinde yani. Amerikan çocuklarının dilinde değil.

Tamam mı? Çaaak!

"Give me a five" yani.

"Bana bir beşlik ver" de, dayak ye.

***



AYIP OLMAZ

"Şimdi ben de çıkıp 'Zülfü Bey en çok parayı sever, sonra gücü sever, fırsat bulursa belediye başkanı, milletvekili, genel başkan olmak ister' desem ayıp olmaz mı?" Mehmet Sevigen