03 Mart 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Engin Ardıç Çarşı marşı da değil ama her şeye karşı
ENGİN ARDIÇ
Çarşı marşı da değil ama her şeye karşı

Çarşı marşı da değil ama her şeye karşı

03.03.2021, Çarşamba
Anayasa bugüne kadar orasından burasından tutulup çekiştirilip çok değiştirilmiştir ama bunların hepsi "yama" sayılır.
Şimdi "sıfırdan", yepyeni ve "tamamen sivil" bir anayasa teklifi gelince muhalefet burun kıvırıyor.
Elbette öyle yapacaktır.
Oysa bu yeni anayasa, darbecilerin keyfine göre oluşturulmuş "toplama meclislerin" değil, üyelerini tamamen halkın seçtiği bir meclis tarafından yapılacaktır. 1961 ve 1982 gibi değil, hani 1921 ve 1924 gibi!
Muhalefet bunu istemiyor.
"İstemezük" tavrı özellikle başkanlık sistemine yönelik...
Oysa bu, şu anda yürürlükte olan anayasada var zaten.
"Yama" oldu ama geçerli.
Bu sistem altında seçime girmeyi kabul ettiğine göre, başkanlık sisteminin özünü ve temelini de "prensipte" kabul etmiş olursun.
Öbür türlü, "Biz bu sistemi tanımayız" deyip seçimi boykot edecektin!
Bunun için mangal gibi yürek isterdi tabii...
"Nasıl olsa kazanamayız" deyip Muharrem İnce'yi göstermelik niyetine öne sürüp harcamak mertlik miydi?
Zaten şu andaki anayasada mevcut olan, kabul edip seçimine girdiğin bir sistemi şimdi halkın temsilcilerinin doğrudan üretecekleri bir anayasada da yer alacak diye mi reddediyorsun?

***

Peki başka nesine karşısın bu yeni teklifin?
İnsan haklarına mı? Eşitliğe mi? Yargı bağımsızlığına mı? Özgürlüklere mi? Hukuk şeffaflığına mı? Mülkiyet hakkına mı?
İktidarın "insan hakları eylem planı" budur ve bu, yeni anayasanın belkemiğini oluşturacak.
Kendini bilen hiçbir insan evladı bunlara karşı çıkamaz.
Öyleyse neye karşısın?
Başkanlık sistemine.
E o bugün de var zaten.
Korkma, kimse anayasanın "değiştirilemez" maddelerini değiştirmeye kalkacak değildir.
"Devletin dini İslam olsun" gibi öneriler, iktidarın değil, kendini iktidara yakın hisseden bazı uçların temennileridir. Uygulanacağı yoktur.
Oradan yıpratamazsın bu teklifi, ekmek çıkaramazsın.

***

Peki bugünkü meclis aritmetiğinden bir anayasa çıkar mı?
Çıkmaz. En az 360 oyu bulmaları gerekiyor.
Koltuk dağılımı değişirse, bakacağız.
Muharrem İnce henüz bir soru işareti.
Babacan, Davutoğlu ve Sarıgül'ün "esamileri" okunmuyor.
Canım belki de Cumhurbaşkanımız "Ben insanlığımı yapayım da" demiştir, hani ünlü fıkrada olduğu gibi...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Acınası 01.03.2021 Pazartesi
Olur olur bal gibi olur 28.02.2021 Pazar
Yersen 27.02.2021 Cumartesi
Şaka gibisiniz 26.02.2021 Cuma
CHP iktidara gelmek istiyor mu? 25.02.2021 Perşembe
Tutarlı Bay Kemal 24.02.2021 Çarşamba
Tencerenin dibi ve karası 22.02.2021 Pazartesi
Namın yürüsün Behçet 21.02.2021 Pazar
Üçüncü Abdülhamid 20.02.2021 Cumartesi
Acıklı güldürü 19.02.2021 Cuma
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA