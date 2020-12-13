Amerikalılar, çocuk ruhlu ve çoğu bön insanlar oldukları için, Zombi'den çok korkarlar.

Böyle bir yaratık yoktur.

Hani bizim cahillerimizin, çocuklarının büyüyünce olmasını istedikleri "atom mühendisi" gibi.

Olmayan bir şey üzerine bu kadar laf, haber, yazı ve çarçur film üretilmesi ciddi bir ruh rahatsızlığına delildir.

Haa, Woodoo dininde icat edilmiş "yaşayan ölüler" kastediliyorsa...

O da Haiti'de ve küçük bir ölçüde Louisiana eyaletinde geçerli olup bu kadar yaygarasını etmeye değmez.

Kaldı ki "oralarda" da böyle bir yaratığa rastlanmaz. Bu, zavallı sömürge insanlarının Afrika'daki atalarından devraldıkları ve Batı'ya karşı kendi kültürlerini korumak için sarıldıkları bir safsatadır.

Amerikan kültür emperyalizmi bu bönlüğü bütün dünyaya kazurat gibi sıvadı.

Gerçi bizde de, örneğin "koronadan ne korkacakmışım, o da benim gibi insan" diyen yaratıklara da rastlandı ama...

O yaratığın hiç olmazsa Zombi'den mombiden haberi yok

Okumuş cahillerimizin, var.

Bunlar vampirden de korkarlar.

Uzaylıdan korktukları gibi.

Laf aramızda, "fazla kilolardan" da korkarlar.

***



Amerika'nın zombi korkusu, bir şekilde başında patladı.

Dandik felaket filmlerinde, bir virüs çıkıyor ve insanları zombiye dönüştürüyordu...

Sonra bu zombiler sağlıklı insanlara kuduz it gibi saldırıyorlardı. Bunların ısırdıkları da hemen zombi oluveriyordu.

Filmin sonunda, elbette, kahraman bir Amerikalı virüsün ilacını buluyor ve insanlığı kurtarıyordu.

Uzaylı canavarlardan da böyle kurtuluyordu dünya, deprem, sel gibi doğal afetlerden de.

Virüs şimdi ciddi bir bela oldu.

Fakat Amerikalılar hastalardan korkmasınlar, zavallılar kendi canlarının derdinde, nefes alabilmek için uğraşıyorlar, saldırmazlar yani...

***



İran'da bir "zombi gelin" çıkmış. Seher Tabar adında. Güzel de bir kız.

Kızcağız tabii ki zombi falan değil de, basın hamşoları öyle bir isim takmayı uygun görmüşler. Gelinliği de lafın gelişi

"Bal dudaklı" olduğu için Angelina Jolie'ye benzeten de var.

Bu kız zombilik yapmış da ne yapmış?

Kendi fotoğrafını "fotoşopla" ürkütücü bir yaratığın resmine dönüştürmüş, Internet'te yayınlamış, biraz ilgi çekmek için, biraz da gülüp eğlenmek için.

Eee, ne var bunda?

Şu var: Seher, "kamuoyunu babalama suçundan" on yıl hapis yemiş

Amerikan emperyalizmine onca karşı çıkan İran'ın, Amerikan dangalaklığına kolayca teslim olmaması beklenirdi...

Hadi biz olduk, bari İran dik dursaydı.