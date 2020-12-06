İlçe örgütlerindeki taciz skandallarıyla sarsılan CHP'de şimdilik vukuat sayısı sekiz... Bakalım daha da artar mı?Bunlar iktidar ve para açı oldukları gibi aynı zamanda "" galiba...Hatırlarsanız İstanbul'da bu sözde sosyaldemokratları bitiren ve yirmi beş yıl bir daha belediye yüzü göstermeyen İSKİ skandalı da bir kadın meselesinden çıkmıştı.Muharrem İnce elbette topa bodoslamadan daldı.Açık yakalamış bir kere...Rahatsız olduğunu belirtiyor.Hatta, utanmış.Haklıdır.Genel merkezin bu iddiaları saklamamasını, örtbas etmeye çalışmamasını, üzerine gitmesini istiyor.Yani açık açık konuşulsun, tartışılsın istiyor.Fakat aynı Muharrem İnce, "" uluorta konuşulmasını daistemiyor.Hani şu, gündem değiştirmek için uçurulan "" balonu...Demek ki ucunda seks olursa ortalığa dökülsün, ölüm olursa kapatılsın.Bir türlü "" diyemedi.Orduyu satılmışlıkla suçlayan CHP milletvekilinin yediği haltı da "" açıklıyor... Meğerse derdini anlatamamış...Sen CHP'de kalsam mı gitsem mi kararını bir türlü veremeyip topu hep taca atarsan, şişi de kebabı da yakmamak için uğraşırsan işte böyle "" kalırsın, ters ayakta yakalanırsın.Bunu ince politika sanırsın, seçmeni de aptal.

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Aynı Muharrem İnce "" gezilerine ara vermiş.Yok, soğuktan değil, koronadanmış.Partinin ismi ve logosu hazırmış, sır gibi saklıyor.Herhalde açıklamak için bir "" gününü kolluyor, 23 Nisan, 19Mayıs...Aslında 19 Mayıs'ta Samsun'a gidip oradan bir güneş gibi doğmalıydı, sonra Erzurum, Sivas, Ankara... Kulağını tersten gösterdi.Biri ona şunları anlatmalı:CHP yönetimini çok da haklı olarak eleştirmek, bir siyasi program değildir.Bir şey önermiş olmak için önerilen "" vaadiyle oy moy alınmaz." gibi kandırmacalarla hiç alınmaz. Türk köylüsü senin gibi politikacıları suya götürür susuz getirir.Politika yapacaksan "" birşeyler söylemek zorundasın.Parti kuruyorsun ama "" ağlamasından vezırlamasından ileri gidebilmiş değilsin." diyorsun.Peki sen bu kafayla gidersen barajı geçebilecek misin?" kafasıyla bir yere varılmaz, Mustafa Sarıgül'den bir farkın olsun...