Emmanuel Macron'un eşi Brigitte kendisinden 24 yaş büyük... Hocası... "" onun öğrencisiymiş, o tarihte Macron 16 yaşında, Brigitte Trogneux 41 yaşında.Yahu bizim Ferhan Şensoy da Madame Sommerville'e aşıktı ama Macron gibi onu kocasından ayırıp evlenmek herhalde aklına gelmemiştir (gelse bana söylerdi.)Macron, Napoleon ile karşılaştırılıyor (Türk gazetecisi gustosuyla, Napolyon'la.)Josephine de Beauharnais, Bonaparte'dan yalnızca 6 yaş büyüktü.Kocası giyotinle idam edilince bir süre "" Barras'ın metresi oldu.Sonra Barras onu genç general Bonaparte'a ""...Herhalde tıfıl Emmanuel, fettan Brigitte ve Amiens Lisesi müdürü arasında böyle bir trafik yaşanmamıştır.Bonaparte onunla evlenip Mısır seferine çıktı, Josephine de yatağına genç ve yakışıklı bir subay olan Hippolyte Charles'ı aldı. Kocası da Mısır'da subaylarından birinin eşiyle yatıp kalkıyordu.Umarız Macron'un Korsika gezisinde böyle bir terslik yaşanmamıştır.

***

Bir küçük anekdot:

Josephine her gece küçük süs köpeği Fortune ile yatağa girermiş.

Gerdeğe girdiklerinde, boy pos fukarası olan Napoleon küçük bir merdivenle yatağa ulaşmış fakat bunu hazmedemeyen Fortune birden atlayıp Napoleon'un poposunu ısırmış!

Napoleon o gün bugün köpeklerden nefret etmiş...

Küçük bir anekdot daha:

Waterloo muharebesi sırasında Napoleon'un bir ara ortadan kaybolduğu ve bir saat kadar görünmediği bilinir. "Mide ağrısı" çektiği ve dinlenmeye çekildiği söylenmiştir.

Meğerse tarihçiler "ayıp olmasın diye" böyle yazmışlar.

Aslında "hemoroid krizi" tutmuş!

"Avrupa Yakası" dizisindeki Dilber Hala gibi soralım: Sende de var mı Emmanuel?

Yoksa onun siniri mi bu halin?

***



Her mahalleye lazım



İmamoğlu seçimden önce "her mahalleye iki sosyolog" vereceğini vaat etmişti, henüz bu sözünü tutmuş değil.

Sosyologlar kızmışlar, gösteri yapıyorlar.

Tansu Çiller de herkese iki anahtar verecekti, nasihat aldık.

Aslında iki sosyolog yetmez ama evet...

Her mahalleye iki psikolog, iki arkeolog, iki de vantrilog verilmelidir.

Yanına da bir astrolog, seçim tahmini yapmak üzere... Bakalım cumhurbaşkanı olacak mı?

***



Hişt hişt geliyor



"Bu kurultay bizim için iktidara geliş kurultayı."

Yavuz Ağıralioğlu (İP sözcüsü)