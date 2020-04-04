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ENGİN ARDIÇ
Canını yakacaksın

Canını yakacaksın

04.04.2020, Cumartesi
Yetmişli yılların sonlarında bir ara Bağdat Caddesi taraflarında bir soygun çetesi belirmişti... Bildiğiniz "düz" soyguncu, birkaç lumpen...
Ne var ki, girdikleri dükkandan paraları alıp giderken "bağımsız Türkiye" diye bağırıp çıkıyorlar, polis harıl harıl "örgüt" arıyor, bulamıyordu...
Lumpen şeytana pabucunu ters giydirir.
İşte örnek: Bazı zengin veletleri yasak alanlarda, örneğin sahil yolunda koşu yaparken polisi görünce hemen kaldırım değiştiriyorlar, maske takıp yavaşlıyorlar ve "işe gitmek zorunda kalan emekçi gençler" ayağına yatıyorlarmış...
Bunlara "kabahat" faslından adam başı 392 lira ceza kesiliyor.
Yetmez. Baba parasından ödeyeceği 392 lira o velete "koymaz"...
Mevzuatı hızla değiştirip o cezayı 39 bin lira yapabilseydik o zaman babasından sopa da yiyebilirdi...
Dışarıda aval aval gezinenlere hapis cezası da var, 2 aydan 1 yıla kadar.
Uygulanmıyor. Polisin gönlü mü elvermiyor nedir, yaşlı amcalara "nasihat" edip bırakıyor.
Amca "evine gir" öğüdüne "evde bizim karı virüsten beter" diye cevap verince de iş tatlıya bağlanıyor olmalı...
İki Almanya birleşip başkent de Berlin'e taşınmadan önce, Reichstag'ın önündeki boş arazide piknik yapan gurbetçi lumpenlerimiz vardı...
Cezası 35 avroydu.
Emekçi kardeşimiz polis gelince ödemek üzere 35 avroyu cebinde hazır tutuyor, bunu da masrafa dahil ediyordu: Kıyma masrafı, soğan masrafı, sucuk masrafı, bira masrafı, polis masrafı...

***

İtliği iyice ele alanlar da var.
Yok, kumar oynamadan yaşayamayan ve bir kahvehanede gece vakti toplanıp şakır şukur okeye oturan birkaç lumpeni kastetmiyorum. Yedi kişiye 21 bin lira ceza kesmişler. Orada "adam başı 3 bin lira" kuralı işliyor.
Bu söyleyeceklerim iyice sopalık piçler.
Hem devletle hem de bizlerle alay ediyorlar.
"Sağlık şehitlerimize" hakaret etmiş oluyorlar.
51 kişi... Tam 51 kişi, Antalya'da uluorta doğum günü partisi yapmış...
Cep telefonlarıyla haberleşmişler, toplanmışlar, kızlı erkekli 51 kişi...
Bangır bangır da müzik tabii.
Dansöz de oynatmışlar.
Pasta kesmişler.
Kafayı da iyice çekmişler o arada.
Kanları kaynıyor ya çocukların, hızlarını alamamışlar, bir de baba parasıyla alınmış arabalarına binip cayır cuyur asfalt ağlatmışlar, "drift" atmışlar!
Polisin dur ihtarına uymayan da çıkmış.
Kaçmaya çalışmışlar.
O kadar ki, polis bunlardan birini ancak "arabasının lastiğine ateş edip" patlatarak durdurabilmiş...
Eh, kendilerini bir Amerikan filminde sanmışlardır.
Bunlara da adam başı 392 lira ceza kesilmiş.
Fazlasına "mevzuat müsaade etmiyor" efendim.
Hulusi Kentmen'in Yeşilçam filmlerinde oynadığı eski usul "babacan mahalle komiseri" tipi günümüzde yaşıyor olsaydı birer de tokat patlatırdı...


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