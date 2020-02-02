Papağan gibi tekrarlamayı ve birbiri ardına sıralamayı severler: Abdi İpekçi, Muammer Aksoy, Cavit Orhan Tütengil, Kemal Türkler, Bahriye Üçok, Çetin Emeç, Ahmet Taner Kışlalı, Uğur Mumcu, Hrant Dink...Ve dönüp dönüp sorarlar: Kim öldürdü?Kontrgerilla öldürdü.Hani şu, Ergenekon davasının FETÖ kumpası olduğu ortaya çıktığına göre demek ki kontrgerilla da yokmuş ya, işte o.İki binli yıllarda kimse yeni bir darbe marbe de düşünmemiş maşallah...Abdi İpekçi'nin katili belli. Daha sonra Papa'ya ateş etti.Yattı çıktı, ortadan kayboldu.Daha ne soruyorsunuz kim öldürdü diye?" öldürmüşler...O karanlık odaklar kabak gibi aydınlıktır.Niçin öldürdüler?Ortalığı büsbütün karıştırmak ve 12 Eylül darbesine zemin hazırlamak için.Bunu bilmeyeni döverler.Abdi İpekçi, Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye sokulan silahları kurcalıyordu...Aynı yoldan kaçak sigara da geliyordu...Uğur Mumcu da...Abdi İpekçi o ortamda herkese "" tavsiye ediyordu.Bu Amerika'nın hiç işine gelmezdi.İki nedenle Türkiye'de darbe tezgahlıyorlardı:Bir, Yunanistan'ın NATO'nun askeri kanadına dönebilmesi için Türkiye'de buna karşı çıkmayacak bir yönetime ihtiyaçları vardı.İkincisi de, ekonomide 24 Ocak 1980 radikal kararlarına karşı çıkacak "" susturulması için.Bu da işin "" boyutu. Çünkü çarpık çurpuk eski ekonomik düzenimizi "" sanan da çoktu. Bunlar önce uyuzluk ettiler, darbeden sonra elbette sesleri kesiliverdi.Ama bunu da lise öğrencileri bile biliyorlar.Öyleyse ne soruyorsunuz durup durup?Hrant Dink'i kim öldürdü?Türk faşistleri öldürdüler." anlamadıkları için.Tayyip Erdoğan'ı kim öldürmeye kalktı?Amerika ve İsrail güdümünde FETÖ...Bugün MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın "" yönünde yorumlar hangi ülkenin basınında yer alıyor?

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Ama bu konu çok "", değil mi arkadaşlar, cinayetlerin yıldönümlerinde ısıtıp ısıtıp ekmek arası yaparız...Uğur Mumcu'nun cin gibi akıllı bir oğlu var, "" dedi...Abdi İpekçi'nin kızı "" diye soruyor.Öyle bir eriştiler ki...O mahallede maşallah akıllıdan geçilmiyor.Fakat gene de "" safsatasına inanacak ahmak çoktur.Katiller de zaten buna güveniyorlardı!