Kılıçdaroğlu birçok şeyi bilmez, bildiğini de yarım yamalak, çoğunlukla da yanlış bilir.Ya da danışmanları öyledirler ki aynı kapıya çıkar.Biryerlerden "" diye bir isim duymuş, onu "" sanmıştı..." sanacakkadar da cahildi.İşi rezalet boyutlarına da vardırdı, "" bile sözetti!Şimdi gene "" kestiği bir "" konuşmasında para konusuna girmiş. Diyor ki: "Bir kere, 1 Haziran değil 11 Haziran.

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Biz de sorarız:Niçin bir Merkez Bankası kurmak için yedi yıl beklenmiş?Niçin ilk cumhuriyet banknotları ancak 1927 yılında, yani kuruluştan dört yıl sonra basılabilmiş?Ve de ertesi yıl harf devrimi yapılmış ama yeni harflerle para basılamamış?Madem yazıyı değiştirecektiniz, niçin harf devrimini banknot basımına denk getiremediniz?Ya paraları bir yıl bekletseydiniz ya da devrimi bir yıl önce yapsaydınız...Yeni yazıyla banknot ancak ne zaman basılabildi, bilir misiniz? Taa 1937 yılında!Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, eski yazı kesinlikle yasak olduğu halde dokuz yıl daha ceplerinde eski yazılı parayla dolaştılar, aldılar verdiler... Herkes suçlu duruma düştü...Bu nasıl bir skandaldır?

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Paramızı "" yabancılar basıyorlardı, öyle ya...Peki Merkez Bankası'nın "" ilk paralar nerede basılmış?İngiltere'de, ünlü Thomas de la Rue matbaasında.Bir kısmı da Almanya'da... Eh, denge politikası...Daha sonra İnönü, baskıya hazır bekleyen bazı banknotlardan Atatürk'ün resmini kazıtmış, yerine kendi resmini koydurmuş.Hadi onu da geçelim." İnönü resimli banknotlar nerede basılmış?Önce İngiltere'de, Bradbury and Wilkinson matbaasında...Sonra da Almanya'da.Elbette!Reichsdrückerei... Alman devlet matbaası...Savaş yıllarının Alman banknotlarıyla da "" olarak büyük benzerlik gösterirler, suratına bakınca buram buram faşizm kokar.Peki, savaş bitmiş, dünya değişmiş, yeni emisyon İnönü banknotları bu sefer nerede basılmış?Amerika'da. American Bank Note Company matbaasında.Elbette!

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Çünkü Merkez Bankamız vardı ama para basabileceğimiz bir matbaamız yoktu.Buna ne zaman kavuştuk, bilir misiniz?Taaa 1958 yılında!Parayı da ancak 1960 yılında basabildik.

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Sığırlara sorarsanız gene gericilik yaptım.