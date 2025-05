Selam vererek bahçede hazırlanan masaya oturan Melih Bey, ekibe takıldı:

- Masayı dışarıya kurduğunuza göre yaz geldi demek ki... Mehmet:

- Tam olarak değil. Erken saatlerde yine serin oluyor, ama dışarıda çay içmeyi özlediğimize göre bu kadarına katlanacağız artık… Selim:

- İhsan ağabey çayları getirdiğine göre Melih ağabeyin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son açıklaması ile ilgili değerlendirmesini dinleyerek sohbetimize başlayabiliriz… Melih Bey:

- Sayın Bahçeli, Cumhurbaşkanımızın Macaristan dönüşündeki 'yeni anayasayı kendimiz için değil, ülkemiz için istiyoruz. Benim tekrar seçilme gibi bir derdim yok' sözleri ile ilgili olarak, milletimizin büyük çoğunluğunun içinden geçenleri dile getirdi bence… Melih Bey, konuşma metnini telefonundan okuyarak sözlerini sürdürdü:

- Sayın Bahçeli şöyle demiş: 'Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Benim tekrar aday olma derdim yok' ifadesi bizim nazarımızda adil ve hakkaniyetli bir hal beyanı değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin, yeni yüzyılın yol haritasını çizen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok ihtiyacı olduğu tartışmasız bir tarih ve hayat gerçeğidir. Derdi vatan ve millet olan bir Cumhurbaşkanı'nın yolundan caymaya hakkı yoktur.'… Mustafa:

- Bir siyasi partinin genel başkanı olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu sözleri, hakikaten çok önemli. Daha önce de benzeri sözleri olmuştu sanıyorum. Ama bu gerçekten ezber bozucu bir açıklama olmuş… Melih Bey sözlerini sürürdü:

- Açıklamasında, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmeti, geceyi gündüze katan fedakar ve haysiyetli mücadelesi samimiyetle ifade ederim ki, her türlü övgünün üstündedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin, yeni yüzyılın yol haritasını çizen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok ihtiyacı olduğu tartışmasız bir tarih ve hayat gerçeği' olduğunu belirten Bahçeli, netice olarak: 'Derdi vatan ve millet olan bir Cumhurbaşkanının yolundan caymaya hakkı yoktur' diyor… Mehmet:

- Bulanık suda balık avlama merakında olanlardan da bahsediyordu galiba?..

- Evet, bulanık suda balık avlama merakında olup kriz ve kaos çıkarmak için pusuya yatanların Cumhur İttifakı'na zarar verme ihtimallerinin muhal olduğunu da vurguluyor… Selim, araya girerek:

- Açıklamada benim en çok hoşuma giden, 'Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sadağından çekilip fırlattığı ok menziline ulaşmalıdır' sözleri oldu… İhsan:

- Bunlar çok önemli sözler. Umulur ki başta ana muhalefet partileri olmak üzere birileri bu sözlerden ders alırlar… Melih Bey:

- Ummaktan zarar gelmez. Ancak özellikle ana muhalefetin ders almasını beklemenin boşuna olduğu söylenebilir. Sürekli olarak Silivri'ye gidip gelmekten ve talimat almaktan başı dönen Özgür Özel'in, anlasa bile vesayet altında olduğu için yapabileceği bir şey yok. Silivri'deki ise Bahçeli'nin bu sözleri sebebiyle tırnaklarını kemirmiştir muhtemelen. Başka amaçlar peşinde koşanların, derdi ülke, millet ve devlet olanları gereği gibi anlayabileceklerini zannetmiyorum… Mehmet:

- Bir gün akıllarının başlarını gelmesini dilemek ve ümit etmekten başka yapabilecek bir şeyimiz yok. Bu arada hafta içinde enerji ile ilgili müjdeler de vardı sanırım. Bu konuda bildikleriniz neler?..

Enerji keşifleri milletimiz için…

- Cumhurbaşkanımız geçen hafta, Karadeniz Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz rezervi keşfettiğimizi duyurmuş, önemini vurgulamak için de bu keşfin ülkemizdeki tüm konutların 3,5 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacağını ve maddi değerinin 30 milyar dolar olduğunu belirtmişti. 19 Mayıs'ı Meclis Başkanımız ve farklı partilerden 40'a yakın vekille Şehit Esma Çevik Petrol Sahasında kutlayan Enerji Bakanımız Alparslan Bayraktar da burada yaptığı açıklamada, şu anda 113 kuyuda günlük 81 bin varil petrol üretilen Gabar'ın, 'Terörsüz Türkiye' olursa ne olacağının en somut örneği olduğunu vurgulamıştı… Remzi:

- DEM Parti milletvekillerinden Sezai Temelli'nin sözlerinin maksadı şimdi anlaşıldı. Adam, hiç utanmadan 'çıkarılan petrol nedeniyle Gabar'ın doğasının yok olduğunu' iddia ederek, 'Gabar'ın doğasını yok edecek petrol çıkarmaya son verilmesini bir kez daha dile getiriyoruz" diyebildi… Melih Bey:

- Petrol üretimi için 640 km yol yapılan Gabar'da, çoğu Şırnaklı 3 binden fazla çalışan olduğunu bilse de adı geçenin sıkıntısı büyük belli ki. Terörsüz Türkiye gerçekleştiğinde esamisinin okunmayacağının farkında olduğu için de ne diyeceğini şaşırmış anlaşılan… Remzi:

- Enerji Bakanımız Diyarbakır'la ilgili de bir şeyler söyledi galiba?..

- Diyarbakır'ın petrol açısından çok umut veren bir alan olduğunu belirten Enerji Bakanımız, bu yıl keşfedilen 42 milyon varil yeni petrol rezervinin yaklaşık %60'ının Diyarbakır'da keşfedildiğini vurgularken, yeni dönemde farklı bir modelle Diyarbakır'da yeni bir arama süreci başlatacakları sözüyle de kaya gazı aramalarından bahsetti ve çok ümitli olduklarını söyledi… Selim:

- Bu gelişmelerin özellikle de ana muhalefetin ilgi sahasına girmemesi ne kadar garip. Milletimizin sevindiren gelişmeler adamların umurunda bile değil sanki…

- Umurlarında olmadığı bir yana canlarını sıktığı bile söylenebilir. Bu keşiflerin bize ne faydası var deyip duruyorlar, malum. Oysa azıcık araştırsalar, devletimizin 2022-2024 arası elektrik ve doğal gaz desteği olarak vatandaşa yaklaşık 1 trilyon lira destek verdiğini öğrenebilirler. Farkında değil gibi yapıyorlar ama bugün bile doğal gaz faturalarının %70'ini ve elektrik faturalarının %50'sini devlet karşılıyor. Gabar'daki keşfin ekonomik katkısı 2 milyar dolar iken Karadeniz gazının katkısı da 1,5 milyar dolar. Toplamda 135 milyar lira. Vatandaşlarımıza yönelik fatura desteğinin bir kısmı bu keşiflerden sağlanıyor yani… Mustafa:

- CHP'li belediye başkanları, lafa gelince para mı alınır dedikleri suya sürekli zam yaptıkları için elektrik ve gazdaki destekleri bilmek işlerine gelmiyor demek ki. Elektrik ve doğal gaz faturaları artık izahlı gelmeye başladı. Örnek bir elektrik faturası okuyayım size. Bu faturada '03.05.2025 son ödeme tarihli tüketim bedeliniz 2.174 TL olup, 1.019 TL'lik devlet desteği sonrası ödemeniz gereken fatura 1.155 TL'dir' deniliyor. Doğal gaz faturalarında da durum aynı ve devlet desteği daha fazla. İstanbul'da oturanlar vaktiyle elektrik ödemelerinin yarısı kadar olan su faturaları yerine şu anda 1.5 kat fazla su bedeli ödüyorlar… Melih Bey:

- Şu anda gaz ve petrol üretimimiz ihtiyacımızın az bir bölümünü karşılıyor ama üretilen her bir varil petrol, her bir metreküp doğal gaz dışa olan bağımlılığımızı azaltırken, bunların geliri de bir şekilde vatandaşımıza yansıtılıyor. Keşiflerle hem doğal gaz hem de petrol üretimimiz inşallah artacak ve buralardan kazanılacak her bir kuruş yine vatandaş için harcandıkça insanımız da ekonomik açıdan ciddi şekilde rahatlayacak… İhsan:

- Melih Bey'in gözü her sohbet sonrası olduğu gibi yine saatinde. Bugünlük bu kadar deyip, sohbetimizi bitirelim. Cenab-ı Hakk ülkemiz ve milletimiz için hayırlar takdir eder inşallah…

- İnşallah…