BOSNA Hersek denilince akıllara sadece Saraybosna Mostar, Travnik değil Tuzla, Srebrenik ve başka bazı yerlerin de gelmesi gerektiğini anladığımız yolculuk dönüşü, PKK'nın kendini feshi haberi ile karşılaşmak, muhteşem.



Son 40 yılda ülkemizi ciddi şekilde etkileyen terör belasını tamamen bitirecek Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen ve 'çok şükür' dediğimiz aşama, sadece bizim için değil bölgenin tamamı için önemli.



Konforları bozulduğu için gelişmeleri etkileme ve süreci tersine çevirebilme hayali kuranların, 'her şey bitmiş değil, aksilikler yaşanabilir', 'bazı örgüt mensupları beklenmedik adımlar atabilir' ve benzeri kafa karıştırma hamleleri, dikkat çekici.



Belli ki çatışmadan beslendikleri dönemin bitecek olması sebebiyle kaygılılar. Bu, artık bazı mihraklar tarafından fonlanmalarının da sonu demek çünkü.



Çözüm Süreci'nde PKK'ya silah bırakmama çağrıları yapıp, Altılı Masa ve Kent Uzlaşısı dönemlerinde terör örgütü uzantısı partiyle iş birliğine övgüler düzdüklerini unutmadığımız bu güruhun, süreci baltalama gayretlerinin boşuna olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz.



Devletimizin, başlatıp sürdürdüğü ve belirli bir aşamaya getirdiği 'Terörsüz Türkiye' sürecinin bundan sonrasında olabilecekleri hesaba katmadığı düşünülemez.



Terörsüz Türkiye süreci başladığından beri 'ne alınacak, ne verilecek?' benzeri sorularla kafa karıştırmaya çalışanların şimdi, 'TBMM'de bundan sonrası için ne gibi düzenlemeler yapılacak?' benzeri sorularla ortalığı bulandırmaya çalışmaları, tıynetlerinin gereği.



Bunlara verilecek en güzel cevap ise, Apo'nun 27 Şubat'taki mektubundaki şu ifade: "Ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK'nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır." Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmakla ilgili çok önemli bu gelişmenin milletimizi çok sevindirdiği, açık. Terörü ülkemize boyun eğdirme hedefinin aparatlarından birisi olarak kullananları ve uzantılarını üzdüğünü belirtmeye bile gerek yok.



KISA BOSNA HERSEK NOTLARI:

Türkiye Basın Federasyonu ile Bosna Hersek'in Tuzla Kantonu'na yaptığımız gezinin özeti şu: Bosna Hersek deyince akla öncelikle Saraybosna'nın ve Mostar'ın gelmesi normal. Ancak ülkenin, her birisinin kendisine has özellikleri olan başka yerleri de var. Bunlardan birisi de Tuzla. Ülkenin sanayi ve üretim merkezlerinden Tuzla'ya A Jet ve Pegasus uçuşlarının artırılması ile bundan böyle Tuzla'nın adını daha çok duyacağımız, net. Başta sağlık olmak üzere buradaki yatırımlarımızın artacağı da.



Yakında Mostar'a yönelik uçuşların başlayacağını da belirtelim.



Dönüş'te ziyaret ettiğimiz Uluslararası Bosna Üniversitesi'nin (İUS), özellikle de üniversite adayı gençlerimiz için muhteşem imkanlar sunduğunun da altını çizelim.