14 Mayıs 2025, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar Çok şükür!..
EKREM KIZILTAŞ
Çok şükür!..

Çok şükür!..

14.05.2025, Çarşamba

BOSNA Hersek denilince akıllara sadece Saraybosna Mostar, Travnik değil Tuzla, Srebrenik ve başka bazı yerlerin de gelmesi gerektiğini anladığımız yolculuk dönüşü, PKK'nın kendini feshi haberi ile karşılaşmak, muhteşem.

Son 40 yılda ülkemizi ciddi şekilde etkileyen terör belasını tamamen bitirecek Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen ve 'çok şükür' dediğimiz aşama, sadece bizim için değil bölgenin tamamı için önemli.

Konforları bozulduğu için gelişmeleri etkileme ve süreci tersine çevirebilme hayali kuranların, 'her şey bitmiş değil, aksilikler yaşanabilir', 'bazı örgüt mensupları beklenmedik adımlar atabilir' ve benzeri kafa karıştırma hamleleri, dikkat çekici.

Belli ki çatışmadan beslendikleri dönemin bitecek olması sebebiyle kaygılılar. Bu, artık bazı mihraklar tarafından fonlanmalarının da sonu demek çünkü.

Çözüm Süreci'nde PKK'ya silah bırakmama çağrıları yapıp, Altılı Masa ve Kent Uzlaşısı dönemlerinde terör örgütü uzantısı partiyle iş birliğine övgüler düzdüklerini unutmadığımız bu güruhun, süreci baltalama gayretlerinin boşuna olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz.

Devletimizin, başlatıp sürdürdüğü ve belirli bir aşamaya getirdiği 'Terörsüz Türkiye' sürecinin bundan sonrasında olabilecekleri hesaba katmadığı düşünülemez.

Terörsüz Türkiye süreci başladığından beri 'ne alınacak, ne verilecek?' benzeri sorularla kafa karıştırmaya çalışanların şimdi, 'TBMM'de bundan sonrası için ne gibi düzenlemeler yapılacak?' benzeri sorularla ortalığı bulandırmaya çalışmaları, tıynetlerinin gereği.

Bunlara verilecek en güzel cevap ise, Apo'nun 27 Şubat'taki mektubundaki şu ifade: "Ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK'nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır." Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmakla ilgili çok önemli bu gelişmenin milletimizi çok sevindirdiği, açık. Terörü ülkemize boyun eğdirme hedefinin aparatlarından birisi olarak kullananları ve uzantılarını üzdüğünü belirtmeye bile gerek yok.

KISA BOSNA HERSEK NOTLARI:
Türkiye Basın Federasyonu ile Bosna Hersek'in Tuzla Kantonu'na yaptığımız gezinin özeti şu: Bosna Hersek deyince akla öncelikle Saraybosna'nın ve Mostar'ın gelmesi normal. Ancak ülkenin, her birisinin kendisine has özellikleri olan başka yerleri de var. Bunlardan birisi de Tuzla. Ülkenin sanayi ve üretim merkezlerinden Tuzla'ya A Jet ve Pegasus uçuşlarının artırılması ile bundan böyle Tuzla'nın adını daha çok duyacağımız, net. Başta sağlık olmak üzere buradaki yatırımlarımızın artacağı da.

Yakında Mostar'a yönelik uçuşların başlayacağını da belirtelim.

Dönüş'te ziyaret ettiğimiz Uluslararası Bosna Üniversitesi'nin (İUS), özellikle de üniversite adayı gençlerimiz için muhteşem imkanlar sunduğunun da altını çizelim.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Biri kent lokantası mı dedi?.. 11.05.2025 Pazar
Kabul edenler, etmeyenler?.. 07.05.2025 Çarşamba
Yanarsam, sizi de yakarım 04.05.2025 Pazar
Can simidi… 03.05.2025 Cumartesi
Ağır yük… 30.04.2025 Çarşamba
Ayinesi iştir kişinin... 27.04.2025 Pazar
İnsan en azından utanır… 26.04.2025 Cumartesi
Farklı muamele yok!.. 23.04.2025 Çarşamba
Minare ve kılıf meselesi… 20.04.2025 Pazar
Çırpınmak faydasız… 19.04.2025 Cumartesi
Daha Fazla Gör